باید از پیشروی کویر و شوری اراضی کشاورزی قم جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر سهشنبه به اتفاق جمعی از مدیران استان از طرح انتقال پساب و روان آب بند علیخانی به دشت مسیله قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان موقعیت جغرافیایی و چگونگی اجرای طرح قرار گرفت.
وی با اشاره به بحران آب در مناطق کویری استان قم گفت: کمبود آب شرب و کشاورزی در بسیاری از مناطق استان به ویژه در مناطق کویری، مشکلات عدیدهای را برای ساکنین این مناطق به همراه داشته است.
سید رضا دهناد افزود: بسیاری از زمینهای کشاورزی و مراتع استان که در سالهای نه چندان دور از رونق و حاصلخیزی خوبی برخوردار بودهاند، در حال حاضر به دلیل کمبود آب و تداوم خشکسالیهای اخیر به اراضی خشکیده و بی آب و علف تبدیل شدهاند.
وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای مقابله با بحران کم آبی در استان اظهار داشت: باید برای جلوگیری از پیشرفت هر چه بیشتر کویر و شوری اراضی، طرحها و برنامههای مناسب با شرایط آب و هوایی استان به اجرا گذاشته شود.
انتقال آب به دشت مسیله، کشاورزی را در این منطقه احیا میکند
معاون برنامهریزی استانداری قم با اشاره به اهمیت طرح انتقال آب به دشت مسیله گفت: این طرح از جمله طرحها و نیازهای اساسی بخش کشاورزی و آب و خاک استان است که باید تلاش شود تا در موعد مقرر عملیاتی شود.
معاون عمرانی استاندار قم نیز در این بازدید با اشاره به ضرورت توجه به رونق کشاورزی دشت مسیله قم اظهار داشت: این طرح میتواند کشاورزی و زراعت دشت کویری مسیله را مجددا احیا کند.
هوشنگ غلامزاده با تأکید بر لزوم تسریع در عملیات اجرایی این طرح گفت: باید به سرعت مقدمات اولیه طرح تهیه و با انجام مطالعات کارشناسی به دنبال مقرون به صرفهترین راه برای انتقال بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاونین برنامهریزی و عمرانی استانداری قم خواستار اجرای طرحهایی جهت جلوگیری از پیشروی کویر و شوری اراضی کشاورزی در قم شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد ظهر سهشنبه به اتفاق جمعی از مدیران استان از طرح انتقال پساب و روان آب بند علیخانی به دشت مسیله قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان موقعیت جغرافیایی و چگونگی اجرای طرح قرار گرفت.
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