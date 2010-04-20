مایل به ادامه همکاری با استیلی بودم اما نشد/ این تصمیم به نفع باشگاه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجرلو در حاشیه مراسم معارفه افشین پیروانی که صبح امروز برگزار شد گفت: فوتبال شبیه زندگی است، چه مدیر چه مربی و چه بازیکن. این شرایط برای همه وجود دارد. حقیقت این است که من مایل بودم با استیلی کار را ادامه بدهم اما اگر فرصتهای شما در بازی با ابومسلم گل میشد شاید این اتفاق نمیافتاد. به هر حال باید به مسئولان باشگاه و اعضای هیئت مدیره حق داد که در خصوص تیم تصمیم گیری کنند.
وی به صحبتهای مدیر فنی تیم استیل آذین مبنی اینکه دو روز سخت کاری را سپری کردیم، اشاره کرد و اظهارداشت: تصمیم بسیارمهمی بود. این مهم بود ببینیم چه تصمیمی به نفع باشگاه است. جلسات سختی داشتیم و در نهایت به نتیجه رسیدیم.
آجورلو تصریح کرد: سه بازی در پیش داریم و در این بازیها باید به درک مشترکی برسیم. ما باید امسال تیم را به آسیا ببریم. امروز در فوتبال ما نتیجه مهم است. بحث ما صعود در سال بعد و سالهای بعد نیست. میخواهیم همین امسال سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاوریم.
مدیرعامل باشگاه استیل آذین ادامه داد: امروز دوست من آقای پیروانی اینجاست. من ایشان را از سال 75 میشناسم و آقای استیلی را هم از 76 میشناختم. هدف ما لیگ قهرمانان آسیا است. قرار نیست در چاله تیم پرسپولیس بیفتیم. همه ما به باشگاه استیل آذین تعلق خاطر داریم و در سه بازی آینده باید به 9 امتیاز برسیم.
وی تاکید کرد: برای صعود به این نتیجه نیاز داریم. اصلا نمیخواهم به شرایط و نتیجه تیمهای دیگر فکر کنیم. از این به بعد هم به شایعات توجه نکنید. ما حتما امسال باید با دست خودمان سهمیه را کسب کنیم. من مطمئنم بازی مقابل پرسپولیس، مس و استقلال اهواز را می بریم.
مدیرعامل باشگاه استیل آذین در پایان گفت: من از آقایان استیلی، زادمهر و مهاجرانی تشکر میکنم که بسیار خوب مدیریت کردند. همه تا امروز به آقای استیلی کمک کردند و از امروز به افشین پیروانی کمک میکنیم. اینطور نشود که سال بعد از سر خط شروع کنیم.
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