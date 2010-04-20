مایل به ادامه همکاری با استیلی بودم اما نشد/ این تصمیم به نفع باشگاه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجرلو در حاشیه مراسم معارفه افشین پیروانی که صبح امروز برگزار شد گفت: فوتبال شبیه زندگی است، چه مدیر چه مربی و چه بازیکن. این شرایط برای همه وجود دارد. حقیقت این است که من مایل بودم با استیلی کار را ادامه بدهم اما اگر فرصت‎‌های شما در بازی با ابومسلم گل می‌شد شاید این اتفاق نمی‎افتاد. به هر حال باید به مسئولان باشگاه و اعضای هیئت مدیره حق داد که در خصوص تیم تصمیم گیری کنند.

وی به صحبت‎های مدیر فنی تیم استیل آذین مبنی اینکه دو روز سخت کاری را سپری کردیم، اشاره کرد و اظهارداشت: تصمیم بسیارمهمی بود. این مهم بود ببینیم چه تصمیمی به نفع باشگاه است. جلسات سختی داشتیم و در نهایت به نتیجه رسیدیم.

آجورلو تصریح کرد: سه بازی در پیش داریم و در این بازی‎ها باید به درک مشترکی برسیم. ما باید امسال تیم را به آسیا ببریم. امروز در فوتبال ما نتیجه مهم است. بحث ما صعود در سال بعد و سال‎های بعد نیست. می‎خواهیم همین امسال سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست بیاوریم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین ادامه داد: امروز دوست من آقای پیروانی اینجاست. من ایشان را از سال 75 می‎شناسم و آقای استیلی را هم از 76 می‎شناختم. هدف ما لیگ قهرمانان آسیا است. قرار نیست در چاله تیم پرسپولیس بیفتیم. همه ما به باشگاه استیل آذین تعلق خاطر داریم و در سه بازی آینده باید به 9 امتیاز برسیم.

وی تاکید کرد: برای صعود به این نتیجه نیاز داریم. اصلا نمی‎خواهم به شرایط و نتیجه تیم‎های دیگر فکر کنیم. از این به بعد هم به شایعات توجه نکنید. ما حتما امسال باید با دست خودمان سهمیه را کسب کنیم. من مطمئنم بازی مقابل پرسپولیس، مس و استقلال اهواز را می بریم.

مدیرعامل باشگاه استیل آذین در پایان گفت: من از آقایان استیلی، زادمهر و مهاجرانی تشکر می‏کنم که بسیار خوب مدیریت کردند. همه تا امروز به آقای استیلی کمک کردند و از امروز به افشین پیروانی کمک می‎کنیم. اینطور نشود که سال بعد از سر خط شروع کنیم.