آموزش و پرورش کرمان 34 رتبه برتر کشوری کسب کرد

احمد فتحی در گفتگو با خبر نگار مهر در کرمان اظهار داشت: آموزش و پرورش استان کرمان طی سال 88 توانسته است 34 رتبه برتر کشوری را کسب کند.

وی همچنین از ارتقاء جایگاه استان کرمان در کنکور سراسری از رتبه 15 کشوری به رتبه 11 خبرداد و گفت: در سال جاری با برنامه ریزی های آموزشی صورت گرفته انتظار داریم این رتبه بهبود یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان همچنین از تخصیص اعتباری افزون بر 187 میلیارد تومان در سال گذشته به بخش آموزش استان خبر داد و گفت: از این اعتبار 18 میلیارد تومان به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است.

وی همچنین گفت: هم اکنون 237 پروژه فعال در آموزش و پرورش کرمان درحال پیگیری است که اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 670 میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

فتحی ادامه داد: احداث و تکمیل نمازخانه مدارس در برخی از مناطق استان به تعداد 80 باب نمازخانه از جمله طرحهای آموزش و پرورش می باشد.

وی افزود: اجرای پروژه مهر در سه هزار و 442 کلاس درس و اجرای طرح هجرت سه در زمینه بهسازی و نوسازی واحدهای شمول طرح به تعداد 539 باب کلاس درس از دیگر اقدامات آموزش و پرورش می باشد.

وی همچنین به ایجاد شبکه لوله کشی صابون مایع در تعداد بیش از هزار مدرسه با اعتبار یک میلیارد و 128 میلیون ریال اشاره کرد.