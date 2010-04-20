ماکس فون سیدو هم صدا پیشه شد

به گزارش مهر از اسکرین دیلی پیش از این سه بازیگر نام آشنای سوئدی دیگر یعنی استلان اسکارسگارد ، الکساندر اسکارسگارد و پیتر استورمر در اینن فیلم انیمیشنی به صدا پیشگی پرداخته بودند.



این فیلم انیمیشنی محصول استودیوی فنلاندی فیلم کومپانیت است که برای نخستین بار ماه آینده در جریان شصت و سومین دوره جشنواره فیلم کن به نمایش درمی آید." مومین ها و تعقیب سیاره ای " از کتابی به همین نام نوشته روو یانسون اقتباس شده و ماریا لیند برگ آن را کارگردانی کرده است.



ماکس فون سیدو بازیگر 81 ساله سوئدی پیش از این در فیلم هایی چون "مهر هفتم " ، "توت فرنگی های وحشی" ، "نور زمستانی" ، "ساعت گرگ و میش" ، " جن گیر" ، " فرار به سوی پیروزی" و...نقش آفرینی کرده است.او که در سال 1987 برای بازی در فیلم گ پله فاتح" نامزد جایزه اسکار بود، در سال 2004 جایزه دستاورد یک عمر فعالیت هنری را از جشنواره کن دریافت کرد و یک جایزه از جشنواره ونیز هم در ویترین افتخارات خود دارد.