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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

مقام قزاق اعلام کرد:

ضرورت همکاری ایران و قزاقستان برای برقراری صلح و ثبات در منطقه

ضرورت همکاری ایران و قزاقستان برای برقراری صلح و ثبات در منطقه

مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه قزاقستان روز گذشته و با حضور نماینده ویژه وزیر دفاع این کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که قربان صیفی سفیر جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان نیز از آن حضور داشت ناخدا یکم فرخ موقر حسنی وابسته نظامی ایران طی سخنانی به تشریح فلسفه نامگذاری روز ارتش و توانمندیها و آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از نظام مقدس اسلامی و کشورمان پرداخت.

همچنین مقام عالیرتبه نظامی قزاق نیز از سوی وزیر دفاع این کشور طی سخنانی ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: رهبران دو کشور علاقمندی خود را به توسعه روابط دوستانه ابراز کرد.

وی  در ادامه به امکان تعامل و همکاری دو کشور در چارچوب سازمانهای منطقه ای نظیر شانگهای و سیکا اشاره داشت و تقویت روابط دوستانه فی ما بین دو کشور را در راستای نیل به اهداف مشترک و ایجاد صلح، ثبات و امنیت مفید و موثر ارزیابی کرد.

در این مراسم تعدادی از سفرا و دیپلماتها و جمعی از وابستگان دفاعی مقیم آستانه حضور داشتند.

کد مطلب 1067651

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