پیشنهاد وزارت کشور برای تغییر قانون احزاب آخر اردیبهشت به مجلس می رود

محمود عباس زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه چه زمانی طرح پیشنهادی خود را برای اصلاح قانون احزاب را به مجلس ارائه می کنید؟ افزود: وزارت کشور در حال بررسی کارشناسانه این موضوع است و در اواخر اردیبهشت ماه طرح خود را در قالبی کارشناسانه به مجلس ارائه می دهد.

وی با ابراز خرسندی از اینکه اقدامات لازم برای اصلاح قانون احزاب شروع شده است، ادامه داد: فرقی نمی کند این اصلاحات از سوی مجلس شروع شود، یا وزارت کشور، نکته حائز اهمیت این است که این اصلاحات به صورت کارشناسی انجام شود.

عباس زاده مشکینی گفت: در طرح پیشنهادی وزارت کشورمواردی همچون نظارت بر فعالیت احزاب، شرایط صدور مجوز، مسائل مال و شفافیت مالی احزاب، توانمند کردن احزاب و اصلاح قانون احزاب، مورد توجه قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در گفتگو با مهر، اعلام کرد که اصلاح قانون احزاب بر مبنای "طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس"، در دستور کار کمیسیون مشترک مجلس قرار گرفته است و اساس قانون جدید احزاب خواهد شد.

فولادگر تاکید کرد: وزارت کشور نیز اگر پیشنهاداتی در زمینه اصلاح قانون احزاب دارد باید در این فاصله زمانی آن را ارائه دهد در غیر این صورت پیشنهادات بررسی نمی شود.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب همچنین گفت: بعد از بررسی کمیسیون مشترک و تصویب اصلاحات قانون احزاب، این موارد به صورت قانونی درآمده و وزارت کشور نیز موظف به اجرای آن است.