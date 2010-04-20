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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

قاضی عسکر خبر داد:

ضرورت فراهم کردن بسترهای تحول در دانشجویان توسط مسئولان در امور حج

ضرورت فراهم کردن بسترهای تحول در دانشجویان توسط مسئولان در امور حج

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بسترسازی برای ایجاد تحول درونی در دانشجویان را از وظایف مسئولان حج دانست و گفت: اگر این تحول در دانشجویان به وجود آید روند مدیریتی نیز صحیح خواهد بود و فلسفه حج نیز تحقق این مسئله است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر صبح امروز سه شنبه در مراسم قرعه کشی عمره دانشگاهیان کشور با اظهار تأسف از قطع سهمیه دختران دانشجو گفت: بسیار متأثر هستیم که دختران دانشجو نمی توانند به سفر نورانی عمره بروند و این نگاه منفی است که مسئولان عربستان به زنان و دختران دارند که امیدواریم این فرصت هم برای دانشجویان دختر فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه سفر حج  یکی از فرصت هایی است که خداوند متعال به انسانها عطا کرده، افزود: ما باید از برکات معنوی این سفر بهره ببریم و خود را با خداوند پیوند دهیم تا در زندگی موفق شویم، چرا که این سفر با تمام سفرها متفاوت است و آنجا درسهای فراوانی برای هر یک از ما وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تأکید کرد: ما در مکه مکرمه شاهد بودیم که دانشجویان به دنبال معنویت و دانش افزایی هستند و مسئله خرید برای آنها یکی از مسائل فرعی است که چندان اهمیت ندارد. 

کد مطلب 1067663

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