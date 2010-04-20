مشکل بیمه آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر قیمتگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی در نشست مطبوعاتی که صبح امروز، 31 فروردین در موزه هنرهای معاصر برگزار شد، در مورد بیمه نشدن آثار گنجینه این موزه گفت: با برخی شرکتهای بیمهای مذاکره کردیم ولی چون هزینه آن خیلی سنگین است، قرار شد چند شرکت بیمهای با هم مشارکت کنند.
وی افزود: یکی از مشکلات ما، قیمتگذاری دقیق آثار بوده است چون بیشتر آنها متعلق به هنرمندان بزرگی هستند که سطح قیمت گذاری را سخت میکند. البته شورای خرید هم امکان قیمتگذاری را دارد اما برخی شرکتهای بیمهای درخواست کردهاند از کارشناسان خارجی هم برای قیمتگذاری استفاده شود.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی در ارتباط با این موضوع گفت: از سوی شورای خرید آثار پیشنهاد شده است که علاوهبر آثار داخلی، آثار خارجی نیز خریداری شود. هرچند سیاست ما اول خرید آثار داخلی است اما این پیشنهاد را به معاونت هنری وزارت ارشاد ارسال کردیم و امیدواریم بتوانیم مجوز انجام این کار را بگیریم.
شالویی همچنین گفت که وزارت ارشاد در پیشنهاد دیگری به هیئت دولت مطرح کرده است که 50 درصد هدایای جشنوارهها و برنامههایی که برگزار میشوند، به کالاهای هنری اختصاص پیدا کند.
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