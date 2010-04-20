حذف سهم شهرداریها از بودجه هدفمندی یارانه ها عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این که حذف سهم شهردارها از محل قانون هدفمند کردن یارانه ها آنها را بی خاصیت می کند، ادامه داد: در تفاهم صورت گرفته بین مجلس و دولت برای کمبود منابع اعتباری مقرر شده از این منبع، اعتبار حدود پنج هزار میلیاردی که به شهرداریهای کشور اختصاص پیدا میکند حذف شود.
وی با اشاره به اختصاص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه تاکید کرد: این تصمیم در حالی است که اغلب شهرداریها مثل سایر ادارات دولتی به مردم خدمات ارایه میدهند و نیاز به دریافت یارانههای آب، برق و گاز دارند.
چمران خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از شهرداریها و شهرهای کشور بودجهای به جز کمکهای دولتی و عمومی ندارند و حتی در پرداخت حقوق کارکنانشان دچار بحران هستند.
رئیس شورای شهر تهران خواستار رسیدگی مجلس و دولت به این موضوع شد تا سهم شهرداریها در قانون هدفمند کردن یارانهها احیا شود.
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