در چند روز گذشته جمهوری اسلامی ایران میزبان کشورهای مختلف جهان در کنفرانسی بود که هدف آن خلع سلاح هسته ای به شمار می رفت .

عنوانی که برای این کنفرانس در نظر گرفته شده بود " انر‍ژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس " بود و به محض اعلام برگزاری این کنفرانس در تهران موجی از حملات تبلیغاتی و رسانه ای در خصوص این اجلاس به راه افتاد که همچنان ادامه دارد و مقامات آمریکایی و برخی از مقامات غربی با دستپاچگی به آن واکنش نشان دادند. البته بازخوانی رفتار هسته‌ای کشورهای صاحب تسلیحات هسته‌ای بخوبی نشانگر این امر است که این کشورها خود نقض‌کنندگان اصلی پیمان ان.پی.تی هستند و تنها در یک فرافکنی آشکار، سعی دارند با دیپلماسی فشار و انحراف افکار جامعه جهانی، نگاه‌ها را از خود دور کنند این درحالی است که رهبر معظم انقلاب و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام نموده اند که سلاح هسته ای در دکترین نظامی ودفاعی کشور جایگاههی ندارد و ما بر خلاف غرب حقیقتا خواستار خلع سلاح هسته ای هستیم. اما براستی چرا غرب که مدعی تلاش برای خلع سلاح هسته ای است این قدر از برگزاری این کنفرانس در جمهوری اسلامی ایران برآشفته شده است؟

1- برگزار کننده اجلاس جمهوری اسلامی ایران بود که همواره طراح و معرف سیاستهای نوین در مبارزه با استکبار بوده وعلیرغم فشارها،محدودیتها ،تحریمها و حتی جنگ هیچگاه از اصول بحق خود کوتاه نیامده و در دستیابی به انر‍ژی هسته ای وسایر فنون وعلوم جدید از جمله بیولوژی ،نانو تکنولوژی و.. موفقیتها و دستاوردهای غیر قابل انکاری داشته است که می تواند الگویی برای سایر ملت ها بویژه ملتهای مسلمان باشد.از نظر جمهوری اسلامی ایران خطر تکثیر سلاح‌های هسته‌ای توسط برخی قدرت‌های هسته‌ای اساسی‌ترین و آنی‌ترین خطری است که پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند و این باید اصلی‌ترین نقطه تمرکز خلع سلاح باشد و نه خطر دستیابی کشورها به انرژی هسته ای از جانب کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای نیستند. و همانطور وزیر امورخارجه کشورمان در کنفرانس خبری مورخ 18/1/89 اعلام کرد "تداوم وجود هزاران سلاح هسته‌ای در جهان مهترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و انتظارات جامعه بین‌المللی برای امحای کامل سلاح‌های هسته‌ای همچنان محقق نشده است" . بدیهی است که الگوبرداری سایر کشورها از جمهوری اسلامی ایران در راستای منافع غرب وآمریکا نیست.

2-اگرچه شورای امنیت و سازمان ملل در راستای منع گسترش سلاحهای کشتار جمعی و خلع سلاح هسته ای اقداماتی را انجام داده است اما همواره در خصوص رژیم صهیونیستی که بنا بر اعتراف خود این رژیم دارای بیش از 200 کلاهک هسته ای است منفعلانه عمل نموده و هیچگاه نتوانسته این رژیم را متقاعد کنند که بازرسان سازمان انرژی اتمی بتوانند از تاسیسات هسته ای آن بازدید کنند . بدون شک حضور مقامات ارشد چندین کشورمستقل در کنفرانس تهران فشار بیشتری بر این رژیم وارد خواهد کرد وافکار عمومی جهان اسلام بیش از بیش خواستار خلع سلاح این رژیم خواهد شد لذا رسانه های وابسته به صهیونیستها و عوامل آنان در منطقه تلاش کردند در جهت ناموفق جلوه دادن این کنفرانس دروغ وشانتاژ تبلیغاتی راه بیندازند.تا حداقل در کوتاه مدت و میان مدت توجه عمومی جهانی را از اقدامات تروریستی این رژیم منحرف نمایند.

3- پیمان منع جامع آزمایش بمبهای هسته ای که در سال 1996 از سوی بسیاری از کشورها مورد تایید قرار گرفته همچنان یک "پیمان در تعلیق " است زیرا برای عملیاتی شدن نیازمند تصویب حداقل 9 کشور دارای تسلیحات و راکتورهای هسته ای است که یکی از آنها آمریکاست. از طرف دیگرکنفرانس خلع سلاح هسته ای سازمان ملل که 65 عضو دارد نیز12 سال است به دلیل مخالفتهای آمریکا دربن بست قرار دارد. این کنفرانس قصد داشت پیمانی را به تصویب برساند که بر اساس آن از تولید مواد فسیلی مورد نیاز برای ساخت مواد اولیه هسته ای جلوگیری شود اما جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا که نگران بازدید سرزده از تاسیسات هسته ای خود بود به مخالفت با آن پرداخت واظهارداشت که این پیمان را نمی توان بطور قابل اعتمادی عملیاتی کرد. اوباما نیز در ادامه این روند خواستار یک پیمان قابل تحقق شد.

4- بانک سوخت نیز موضوع جالبی است .سازمان ملل از تلاشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تاسیس یک بانک بین المللی سوخت اورانیوم کمتر غنی شده حمایت می کند. اما در این میان کشورهای بزرگ از جمله آمریکا می خواهند از این بانک نیز نمدی برای خود درست کنند و منافع مالی آن را از آن خود نمایند چنانکه وان بافیت یک میلیاردر آمریکایی متحد اوباما قول داده که برای ایجاد یک بانک سوخت هسته ای پنجاه میلیارد دلاری تلاش کند و در این راستا منتظر موافقت شورای حکام آژانس بین المللی انژی اتمی است.

5-سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری 2010 معاهده منع تولید، تکثیر و گسترش تسلیحات هسته‌ای موسوم به پیمان ان.پی.از14تا23 اردیبهشت1388 در نیویورک برگزار شد. کنفرانس بازنگری معاهده ان.پی.تی بر اساس بند 8 این پیمان (مصوب 1968) از سال 1970 هر 5 سال یک بار برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس‌ها تعیین مسیر و اتخاذ سیاستی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تقویت این پیمان است. هر کنفرانس بازنگری 3 نشست مقدماتی دارد که در چارچوب کنفرانس سال 2010 تاکنون 2 نشست در وین و ژنو برگزار شده است. نشست نیویورک در واقع سومین و آخرین نشست مقدماتی پیش از کنفرانس بازنگری معاهده ان.پی.تی بود.امابا وجود برگزاری 2 نشست پیش‌بینی می‌شد تا در آخرین فرصت پیش از نشست اصلی، کشورهای عضو به یک متد مورد اجماع در راه خلع سلاح و دیگر دستورکارهای کنفرانس دست یابند؛ اما مانند 2 نشست قبلی زیاده‌خواهی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و بی‌توجهی به مقتضیات واقعی دیگر کشورها عوامل شکست کنفرانس را مهیا کرد. آمریکا در طول برگزاری نشست، توجه اعضا به برنامه هسته‌ای کره شمالی و ایران را خواستار شود و از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز خواهان توجه به مساله خلع سلاح هسته‌ای شد و کشورهای عرب نظیر مصر خواستار رسیدگی به فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل شدند. تا جایی که ماجد عبدالعزیز، نماینده مصر در این کنفرانس برنامه هسته‌ای اسرائیل و سرباز زدن این رژیم از پذیرش ایجاد دولت مستقل فلسطینی را مانع اصلی در راه رسیدن به صلح و امنیت و منطقه عاری از تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه توصیف کرد.

6- تعهد قدرت‌های هسته‌ای به انتقال فناوری هسته‌ای به دیگر کشورها نیز همواره در دستور کار کنفرانس های بازنگری ان.پی.تی قرار داشته است و طبق بند 4 پیمان و ماده 31 اساسنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشورهای دارای فناوری هسته‌ای موظفند زمینه‌های انتقال صلح آمیز انرژی هسته‌ای به دیگر کشورها را فراهم سازند. اما کشورهای دارای سلاح هسته ای همواره تلاش نموده اند مانع تحقق این موضوع شوند و تمام دانش هسته ای را برای استثمار بیشتر جهان در اختیار خود نگه دارند . موضوعی که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام نموده که آماده است دانش هسته ای خود را که بومی و با زحمات بسیار بدست آورده است در اختیار سایر کشورها قرار دهد.

7- آمریکا اولین کشور دارنده سلاح هسته است که از آن علیه مردم غیر نظامی هم استفاده نموده ودر جریان جنگ جهانی دوم با استفاده از آن صدها هزار انسان بیگناه را قربانی کرد. این کشور دارای سلاحهای استرتژیک دارای کلاهک هسته ای است که تعداد این کلاهکهای هسته ای بیش از 5500 عدد اعلام شده است . مشارکت گسترده کشورهای مستقل در کنفرانس خلع سلاح در تهران نشان داد که این کشورها به اهداف پلید غرب در ممانعت از دستیابی سایر ملتها به انرژی های نوین از جمله انرژی هسته ای بیش از پیش پی برده اند و از سیاستها و برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند .حمایتی که تاکنون در قالب چندین بیانیه از سوی کشورهای عضو عدم تعهد اعلام شده است.

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تحلیل از : فتح الله توسلی کارشناس مسائل سیاسی