اولین تاکسی بیسیم بانوان غرب کشور در لرستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری و مشاور استاندار لرستان در امور زنان ظهر سه شنبه در جلسه افتتاح این مرکز در خرم آباد اظهار داشت: افتتاح این مرکز در راستای تحقق شعار ارتقا امنیت اجتماعی بانوان در این استان بوده است.

روح انگیز جهان افروز با بیان اینکه با افتتاح این مرکز بانوان استان با احساس امنیت بیشتری می توانند در شهر تردد کنند، خاطرنشان کرد: تاکسی بیسیم ویژه بانوان در خرم آباد اولین مرکزی است که در غرب کشور ایجاد شده است.

وی یادآور شد: همچنین این مرکز دومین مرکزی است که در کشور راه اندازی شده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری و مشاور استاندار لرستان با اشاره به اینکه کار در حوزه بانوان دارای مشکلات فراوانی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه کار در این حوزه در لرستان همواره دارای مظلومیت و سختی های بسیاری بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی در راستای حمایت از تاکسی بیسیم بانوان لرستان یادآور شد: دستگاههای اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا ما موفق شویم در سایر شهرستانهای استان نیز این مرکز را راه اندازی کنیم.

مدیر عامل مرکز تاکسی بیسم ویژه بانوان در لرستان نیز در ادامه این جلسه یا اشاره به اینکه تا کنون بیش از 140میلیون تومان اعتبار برای راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان در خرم آباد هزینه شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 17 نفر از بانوان خرم آباد در این مرکز اشتغال یافته اند.

نسرین نادری با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 10 دستگاه تاکسی بیسیم در این مرکز وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری این تعداد دستگاه تاکسی به بیش از 100 دستگاه برسد.