کمبود نیروی پرستار موجب کاهش کیفیت خدمات شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رضا جعفری ظهر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار که در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با حضور مسئولان استانی‌، کادر دانشگاه علوم پزشکی‌، نظام پرستاری و جمعی از پرستاران نمونه کشوری استان قم برگزار شد، بر اجرایی شدن هر چه سریعتر مصوبات جدید دولت تأکید کرد و گفت: کمبود نیروی پرستار در کشور باعث پایین آمدن کیفیت خدمات در این بخش شده است.



جعفری با بیان اینکه یکی از افتخاراتی که خداوند به جامعه پرستاری عنایت کرده است برگزاری گرامیداشت روز پرستار در سالروز ولادت حضرت زینب(س) است، خاطر نشان کرد: حضرت زینب(س) نقش اصلی را در رساندن پیام عاشورا به تمام نسل‌های بعد از حادثه کربلا ایفا کرد و اگر ایفای نقش ایشان در آن روز نبود، نهضت کربلا اینگونه به دست ما نمی‌رسید.



وی ادامه داد: مراسم روز پرستار امسال از دو جهت برای پرستاران استان قم دارای اهمیت است؛ اول آنکه مراسم امسال در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شده است و دیگری شنیدن خبر اجرایی شدن مصوبات دولت توسط رئیس جمهور در شب ولادت حضرت زینب (س) است.



جعفری در خصوص اجرایی شدن قانون ارتقای بهره‌وری نیروی پرستاری در نظام سلامت کشور گفت: تا پیش از این به دلیل کمبود نیروی پرستار در جامعه پرستاری کشور، پرستاران مجبور بودند تا در ساعات زیاد و در شیفت‌های متعدد پشت سر هم کار کنند و از آنجایی که شغل پرستاری باعث فرسایش روحی و جسمی پرستاران می‌شود؛ این سبب شده بود تا بهره‌وری این افراد در انجام خدمات خود کاهش یابد.



وی اضافه کرد: با اجرایی شدن این قانون که از اول فروردین‌ ماه امسال نیز قابل اجرا است؛ ساعات کاری پرستاران به هشت ساعت در روز کاهش می‌یابد و پرستاران با 12 ساعت شیفت کاری ممتد بر بالین بیماران حاضر نخواهند شد.



جعفری از تصویب اینکه پرستاری جزء مشاغل سخت به حساب آید، ابراز خوشحالی کرد و افزود: اجرای طرح ازتقای بهره‌وری نیروی پرستاری در تمام بیمارستان‌ها، درمانگاه‌های دولتی و خصوصی لازم الاجراست و اجرای آن سبب خواهد شد تا پرستاران آن طور که مردم می‌خواهند به ارائه خدمات بیماران بپردازند.



رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قم در خصوص مصوبه دیگر دولت مبنی بر استخدام 23 هزار نیروی پرستار جدید و تزریق آنها به کادر پرستاری موجود در کشور، اظهار داشت: به نسبت جمعیت کشور ‌باید به ازای هر هزار نفر سه پرستار، به ازای هر هزار نفر یک پزشک، به ازای هر پزشک سه پرستار و به ازای هر یک تخت بیمارستان 1،8 درصد نیروی انسانی پرستار حضور داشته باشد که تعداد پرستاران موجود در کشور از این استاندارد فوق العاده کمتر است.



وی بیان کرد: کمبود کادر پرستار موجب شده بود تا خدماتی که به بیماران ارئه می‌شود، در حد انتظارات بیماران نباشد و امیدواریم با اضافه شدن این تعداد پرستار به جامعه پرستاری کشور، کیفیت کار ارتقا پیدا کند و مردم راضی باشند.



جعفری در خصوص اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: این قانون در سال 86 در مجلس به تصویب رسیده بود ولی به دلیل وجود مشکلاتی از جمله نوشته نشدن آیین‌نامه اجرایی آن و تعیین استانداردهای خدمات پرستاری، مدتی به تعویق افتاد و خوشبختانه با دستور اکید رئیس جمهور و بر طرف شدن موانع بزودی اجرایی خواهد شد.



وی ادامه داد: پرستاران بیش از 400 نوع بسته خدماتی دارند و از این پس، هر شخصی این خدمات را انجام دهد در قبال آن حقوق دریافت می‌کند و اگر انجام ندهد حوقی در برابر آن به پرستار تعلق نمی‌گیرد.



باید از ظرفیت دفاتر مشاوره پرستاری استفاده شود



جعفری با اشاره به مقاطع تحصیلات پرستاری در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری در کشور گفت: پرستاران با داشتن این مدارک می‌توانند در سه بخش پیشگیری، درمان و بازتوانی به ارائه خدمات بپردازند.



وی بر لزوم رعایت الگوی سلامت محوری از سوی پرستاران تأکید کرد و گفت: نباید منتظر ماند تا مردم بیمار شوند و به مداوای آنها اقدام کرد، بلکه باید از ظرفیت دفاتر مشاور پرستاری نیز استفاده کرد و در این دفاتر پرستاران با آموزشهایی که به مردم می‌دهند سعی کنند تا مردم بیمار نشوند.



با اجرای مصوبات جدید حقوق پرستاران احیا می‌شود



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این مراسم با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، گفت: با اجرای مصوبات جدید، حقوق پرستاران احیا خواهد شد.



سید شمس الدین حجازی با بیان که شغل پرستاری عبادت است، گفت: پرستاران باید بدانند حتی اگر کسی از آنها قدردانی نکرد، پاداش آنها در نزد خداوند محفوظ است.



حجازی ابراز امیدواری کرد که تا در سال همت مضاعف و کار مضاعف، پرستاران بیش از پیش به خدمت‌رسانی به مردم بپردازند و در انجام وظایف خود کوشا باشند.