به گزارش خبرگزاری مهر، علی مجد آرا با اشاره به جلسه روز دوشنبه‌اش با رئیس سازمان ورزش بسیج کشور درراستای اشاعه ورزش همگانی که در محل این فدراسیون برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: همزمان با میلاد با سعادت حضرت زینب (س) جلسه ای با حضور علی کاظمی رئیس سازمان ورزش بسیج کشور پیرامون راهبردهای اساسی توسعه ورزش همگانی برگزار شد که در این نشست، بر تقویت همکاری فدراسیون و سازمان بسیج ورزش با توجه به پتانسیل بالای این مجموعه از سوی هر دو طرف تاکید شد.

وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد جلسه ای نیز با حضور کارشناسان ورزش همگانی هر دو نهاد برای تدوین تفاهم نامه بین سازمان ورزش بسیج کشور و فدراسیون ورزشهای همگانی برگزار شود.

وی افزود: در سالی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری "سال همت مضاعف و کار مضاعف" نام گذاری شده باید با تمام قوا در همه زمینه ها از جمله ورزش، که نقش تعیین کننده ای در ایجاد جسم و جانی سالم و در نهایت جامعه ای عاری از هرگونه نا هنجاری را بدنبال دارد در تلاش بود.

مجد آرا ضمن تقدیر از همکاری و تعامل سازنده ورزش بسیج کشور با فدراسیون ورزشهای همگانی ابراز امیدواری کرد در سال جاری پایگاههای بیشتر و مجهزتری در نقاط مختلف کشور راه اندازی می شود تا بیش از گذشته مردم به ورزش بپردازند.

کاظمی رئیس سازمان ورزش بسیج کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به اهمیت ویژه ای که سردار نقدی رئیس بسیج کشور در جهت توسعه ورزش همگانی قائل می باشد، نظام نامه توسعه ورزش همگانی در سازمان بسیج کشور را تهیه و تدوین نمودند ودر این راستا تفاهم نامه ها و توافقات خوبی را با ارگانها و نهادهای مستقر در سراسر استانهای کشورمان در دست بررسی دارند که امیدوارم کلیه موارد پیش بینی شده با هدف توسعه و ترویج ورزش در بین کلیه اقشار جامعه تحقق یابد.