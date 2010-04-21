انتشار کتاب"کرمانشاه"/ "خطابه فراموشی" شعر شد

اقبال معتضدی در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ ششمین دفتر شعرش خبر داد و گفت: پس از آخرین کارم با نام "قایقی در کار نیست" که نشر روشنگران آن را منتشر کرده است، ششمین دفتر شعرم با نام "خطابه فراموشی" را آماده کرده ام که هنوز درباره ناشر آن به قطعیت نرسیده ام.

وی ادامه داد: در این دفتر شعر بین 80 تا 90 شعر سپید و نو با سبک و سیاق شعرهای پیشینم آورده شده و از آنجایی که هفته آینده قرارداد نهایی آن را خواهم بست و در نتیجه کتاب به نمایشگاه امسال نخواهد رسید.

معتضدی همچنین درباره کتابی پژوهشی که تحویل ناشر داده است توضیح داد: "کرمانشاه" کتابی پژوهشی تاریخی است که آن را تحویل دفتر پژوهشهای فرهنگی داده ام و سال آینده منتشر خواهد شد. این کتاب یکی از صد جلد مجموعه "از ایران چه می دانیم؟" است که دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر می کند.

این نویسنده افزود: نویسنده های مختلفی نگارش جلدهای مختلف این مجموعه را برعهده دارند که یکی از جلدهای آن درباره کرمانشاه را من نوشته ام. این کتابها همگی در 120 صفحه و در قالبی مشخص منتشر می شوند و هر کتاب به بررسی تاریخی، باستانی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی یک شهر می پردازد.

وی در پایان از انتشار یک مجموعه داستان نیز خبر داد و گفت: در این کتاب که مشغول بازخوانی و ویرایش نهایی آن هستم، 9 داستان آورده شده و عنوان آن "درد خفیف" که نام یکی از داستانهاست، خواهد بود.