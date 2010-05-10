اسدالله عسگراولادی در گفتگو با مهر گفت: در سفر شهریورماه سالجاری که هیئت ایرانی برای برگزاری سمینار سرمایه گذاری شیامن به چین خواهد رفت، پیشنهاد سرمایه گذاری مشترک در سه منطقه آزاد در انزلی، سلفچگان و سرخس مطرح خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین افزود: البته در گذشته پیشنهادهایی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری به چینی ها شده است که نمونه آن، ارایه پیشنهاد حضور در منطقه اروندکنار و آبادان بوده است که البته ما در جریان این سرمایه گذاری نبوده ایم و آن را به دلیل بازار نامناسب، به صلاح آنها نمی دانستیم.

وی تصریح کرد: اگر چینی ها در انزلی و شهرهای شمالی ایران حضور بیابند می توانند تولیدات خود را به آسیای میانه، قزاقستان و ترکمنستان ارسال کنند.

به گفته عسگراولادی، اخیرا به چینی ها پیشنهاد داده ایم که برای سرمایه گذاری به سلفچگان یا سرخس بیایند تا بتوان کالاهای تولیدی مشترک با ایران را در شمال کشور و همسایگان شمالی به فروش رساند.

وی اظهار داشت: تولید و سرمایه گذاری در جنوب ایران، به دلیل حضور امارات متحده عربی و دوبی و تسخیر بازارهای اطراف توسط این کشور، توجیه ندارد.