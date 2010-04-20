ایران امروز در اوج اقتدار است/ پیشگیری اساس کار مسئولان امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار امروز در همایش سیاسی امنیتی اتباع استانداریهای غرب کشور در کردستان اظهار داشت: امروز موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان موقعیت ویژه ای است و کشورمان هم اکنون در اوج اقتدار ، بالندگی و شکوفایی است .

وزیر کشور با اشاره به حوادث سال گذشته در استان کردستان گفت : بعد از ترورهای کور سال گذشته در منطقه و پی گیری های وزارت کشور و همکاری دستگاهای اطلاعاتی امنیتی ، نظامی و انتظامی برخی تروریست ها به هلاکت رسیدند و برخی هم دستگیر شدند که همین امر منجر به ایجاد فضایی آرام در منطقه و شور و نشاط مردم و امیدآفرینی در استان کردستان شد.

محمدنجار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تهدیدهای گوناگون دشمنان خود بوده است گفت: الحمدالله با هوشیاری مردم و تلاش مسئولان تمامی توطئه های دشمنان در 30 سال گذشته شکست خورده است .

وزیر کشور با بیان اینکه امروز توطئه دشمنان پیچیده تر شده است و آنها سعی می کنند با جنگ نرم و استفاده از ابزارهای مختلف با جمهوری اسلامی ایران به مقابله بپردازند گفت : نمونه آن را در فتنه اخیر مشاهده کردیم که اینبار نیز موفق نشدند و با یاری خداوند و تدبیر مقام معظم رهبری و بصیرت و هوشیاری مردم این توطئه ها نیز خنثی شد .

محمدنجار که در جمع معاونین سیاسی امنیتی و مدیران کل امنیتی ، انتظامی و اتباع استانهای غرب کشور سخن می گفت افزود : مسئولان امنیتی باید در بحث امنیت با یک نگاه راهبردی و یک نقشه راه و برنامه اصولی جلوتر از زمان خود حرکت کنند و چالشهای امنیتی را قبل از وقوع پیش بینی کرده وبرای آن چاره اندیشی و برنامه ریزی کنند .

وی افزود : اساس کار مسئولان امنیتی باید پیشگیری باشد و برای پیشگیری باید تشخیص صحیح داده شود و با ریشه یابی موضوعات آنها را تحلیل و برای حل آنها برنامه ریزی کرد .

وزیرکشور همایشهای منطقه ای معاونین امنیتی را اتاق فکری برای مسائل امنیتی اعلام کرد و گفت : در این اتاق فکر باید مسائل و مشکلات امنیتی منقه به دقت بررسی شده و برای آن راهکار پیشنهاد گردد.

وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی است و اگر یک تصمیم درست گرفته شود و در تمام کشور تا پائین ترین سطوح یعنی بخشداری ها و دهیاری ها جاری و ساری شود، اظهار داشت : قطعاً از نتایج مثبت آن تمامی مردم بهره خواهند برد و باید برای اتخاذ این تصمیمات درست اتاقهای فکر این وزارت خانه فعال عمل کنند .

محمدنجار صبح امروز برای شرکت در چند همایش و نشست و همینطور بازدید از چند پروژه وارد سنندج شد و در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای این شهرستان به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.