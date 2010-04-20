توجه به تولید موجب ایجاد اشتغال در گلستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعد از ظهر سه شنبه در جمع دانش آموزان هنرستان دخترانه بعثت گرگان با بیان اینکه دولتمردان همیشه برای اشتغالزایی اقداماتی را انجام داده اند، گفت: همه دولتمردان ما بعد از انقلاب انسان های پاک، صاف و خدمتگزار و مستقلی بودند و همه به فکر اشتغال بودند.

وی راهکار حمایت از مستضعفین را ایجاد اشتغال بیان کرد و افزود: صدقه دادن دفاع نیست، دفاع واقعی این است که شغل ایجاد شود تا فرد بیکار نباشد.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: حمایت درست این است که امکانات برای همه یکسان باشد نه اینکه کسی دستش باز باشد و هرکاری می خواهد بکند ولی فرد دیگری دستش بسته باشد.

کمیته خلع سلاح تهران برابر خواسته آمریکا ایستاد

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به برگزاری کمیته خلع سلاح در تهران گفت: این کمیته با شعار انرژی هسته ای برای همه و بمب هسته ای برای هیچ کس، در مقابل خواسته آمریکا که خود دارای سلاح هسته ای است، ایستاد.



نماینده مردم گلستان درمجلس خبرگان رهبری با اشاره به دستاوردهای علمی کشور، ادامه داد: ساخت ناوشکن، زیردریایی و فرستادن ماهواره به فضا دشمنان را ناراحت می کند.

وی با بیان اینکه قرآن به حجاب بانوان برای حضوری با شخصیت در جامعه دستور داده است، حجاب را شخصیت زن دانست و گفت: خانم ها اگر می خواهند خودشان را نشان بدهند با علم، ایمان و تخصص خود را نشان دهند نه اینکه خود را همچون شکل عروسک ها در بیاورند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به ارتباط قبل از ازدواج دختر و پسر، ارتباط آنها قبل از ازدواج را بی معنی و نادرست خواند و افزود: این روابط برای حریم خانواده است و باید در یک چارچوب قانونی و نظام مند و محترمانه اتفاق بیفتد و اسلام به هیچ وجه اجازه ی این نوع ارتباط ها را نمی دهد.



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر پایبند بودن مسوولان به احکام اسلام، افزود: مسوولان به احکام پایبند هستند ولی این بدان معنا نیست که گناه و خطا نمی کنند.

نماینده ولی فقیه در گلستان در خصوص خمس نیز گفت: خمس یکی از واجبات اسلامی است که به دو قسمت سهم امام و سادات تعلق می گیرد.