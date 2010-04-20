تبریک مبارک به سران رژیم صهیونیستی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صدای رژیم صهیونیستی، "حسنی مبارک" در این نامه خطاب به "شیمون پرز" علاوه بر تبریک سالگرد تاسیس رژیم صهیونیستی آورده است: از این فرصت استفاده می کنم و از طرف اسرائیلی و فلسطینی تقاضا می کنم از سرگیری مذاکرات صلح را در دستور کار قرار دهند.

رئیس جمهوری مصر که به همراهی و مشارکت در جنایات صهیونیستها بویژه در جنگ 22 روزه علیه مردم غزه متهم است، در ادامه تاکید کرده است: امیدوارم از سرگیری این مذاکرات مقدمات تشکیل کشور فلسطینی مستقل را در کنار اسرائیل فراهم آورده و موجبات صلح و آرامش میان آنها را به وجود آورد.

رژیم صهیونیستی در روز 14 می (24 اردیبهشت ماه) شصت و دومین سال خود را جشن می گیرد. سران این رژیم در این مراسم از برخی سران عربی همچون مبارک و ابومازن دعوت به عمل می آورند. دعوتی که معمولا از سوی آنان بی پاسخ نمی ماند.