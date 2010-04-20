اسامی داوران اعلام شد/ دیدار پرسپولیس - صبا را ممبینی قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی را در امر قضاوت این مسابقه جواد تقی پور و محمدرضا ابوالفضی همراهی خواهند کرد. اسامی داوران و برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی به شرح زیر است:

جمعه - 03/02/89

* گسترش فولاد تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: حسین محبوبی

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 19:05 دقیقه، ورزشگاه آزادی تهران

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: جواد تقی پور و محمدرضا ابوالفضلی، داور چهارم: محمد ملکی

