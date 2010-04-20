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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

نیمه نهایی جام حذفی/

اسامی داوران اعلام شد/ دیدار پرسپولیس - صبا را ممبینی قضاوت می کند

اسامی داوران اعلام شد/ دیدار پرسپولیس - صبا را ممبینی قضاوت می کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی را اعلام کرد که براین اساس دیدار حساس پرسپولیس - صبای قم را هدایت ممبینی قضاوت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی را در امر قضاوت این مسابقه جواد تقی پور و محمدرضا ابوالفضی همراهی خواهند کرد. اسامی داوران و برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی جام حذفی به شرح زیر است:
جمعه - 03/02/89
* گسترش فولاد تبریز - ذوب آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: یدالله جهانبازی، کمک‌ها: مجید شمس و سعید زارع، داورچهارم: حسین محبوبی

* پرسپولیس تهران - صبای قم، ساعت 19:05 دقیقه، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: جواد تقی پور و محمدرضا ابوالفضلی، داور چهارم: محمد ملکی
 

کد مطلب 1067755

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