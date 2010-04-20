نمایشگاه آثار برگزیده سوگواره عکس و پوستر عاشورایی هفت استان در کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این شهرستان، 200 اثر در زمینه عکس و پوستر در دو موضوع آیین‌ها و معارف عاشورایی و نهضت حسینی و انقلاب اسلامی به دبیرخانه این سوگواره ارسال شد که شامل 130 عکس و 70 پوستر بود.



در این سوگواره هنرمندان استان‌های کشور از جمله یزد، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، تهران و اصفهان حضور داشتند و در پایان در هر بخش پنج نفر برگزیده شدند.



در عین حال همه شرکت کنندگان در این سوگواره با اهدای لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.

راه اندازی گالری سوره در کرج



بر اساس این گزارش، این گالری با زیربنای 130 متر مربع و با هدف نمایش آثار عموم هنرمندان این شهرستان در رشته های مختلف هنرهای تجسمی ساخته شده است.



این گالری اکنون میزبان نمایشگاه دومین عکس و پوستر عاشورایی است که در آن 60 اثر برتر سوگواره عکس و پوستر عاشورایی (30 عکس و 30 پوستر) به نمایش گذاشته شده است.



این نمایشگاه تا 27 اردیبهشت ماه سال جاری مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) دایر است.



عموم علاقمندان در کرج برای نمایش آثار هنری خود می‌توانند به این گالری مراجعه کنند.



با توجه به وجود هنرمندان مطرح در زمینه هنرهای تجسمی در کرج، این گالری مجالی است تا شهروندان بتوانند با این هنرمندان و هنرها آشنا شوند.