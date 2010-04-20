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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۴

دلخوش درگفتگو با مهر:

مجلس تاخیر در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نمی پذیرد/ انتظار اجرا از تیرماه

مجلس تاخیر در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نمی پذیرد/ انتظار اجرا از تیرماه

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس برای طرح تحول با بیان اینکه دولت آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را حتی قبل از تیرماه نیز دارد گفت: درصورت تاخیر در اجرای این قانون مهم، مجلس حق پیگیری و بازخواست از دولت را دارد.

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه دولت نباید در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تاخیر عمدی داشته باشد، گفت: دولت خود تاکید کرده مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را تاحدود زیادی فراهم کرده است، بنابراین انتظار مجلس این است در یکی دوماه آینده باقی مقدمات را فراهم کرده و از تیرماه اجرای قانون مذکور را آغاز کند.

وی ادامه داد: با صحبتهایی که با نمایندگان دولت داشتیم چنین برمی آمد که دولت حتی زودتر از تیرماه آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را داشته باشد، بنابراین ما منتظراجرای این قانون در آینده نزدیک هستیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سئوال که درصورت تاخیر دراجرای این قانون مجلس چه عکس العملی خواهد داشت گفت: دولت طبق سایر بندهای بودجه که باید طی سال آنها را اجرایی کند ، قانون هدفمند کردن یارانه ها را نیز باید اجرایی کند و نباید تعللی در اجرا داشته باشد زیرا قانون روشن وشفاف است وحتی موانعی که دولت احساس می کرد برسر راه اجرای قانون است دیگر وجود ندارد و موارد حل شده است.

دلخوش گفت: درصورت تاخیر در اجرای این قانون مهم مجلس حق پیگیری و بازخواست از دولت را دارد.

کد مطلب 1067757

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