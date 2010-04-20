لزوم حرکت به سمت تولید علم مدیریت اسلامی در صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کمانی با اشاره به بخشهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب در بازدید از توانمندی های صنعت کشور که در ابتدای سال جاری رخ داد، اظهار داشت: با توجه به بیانات ایشان که بر جهش صنعتی با تکیه بر نیروهای داخلی و با رویکرد استقلال صنعتی تاکید داشتند، دو رویکرد جدی در سال جاری پیگیری خواهد شد که مهم ترین آن، استفاده از نیروهای ارزشی و انقلابی با جهت گیری تکیه بر توانمندی داخلی برای توسعه است.

وی افزود: رویکرد دوم، در حوزه آموزش و توسعه مدیریت است که پروژه های تحقیقاتی با همکاری مجموعه های حوزوی و دانشگاهی در دست اجرا داریم و دستاورد این پروژه ها با هدف تحقق بیانات رهبر انقلاب در خصوص تحقق همزمان رشد معنوی و پیشرفت صنعتی، در حوزه مدیریت پیاده سازی خواهد شد.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی ایدرو اظهار داشت: مشکلی که همیشه در علوم مدیریت داشته ایم این بوده که این علوم، منشاء غربی دارند و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید علم، قصد داریم برای تولید علم مدیریت اسلامی تلاش کنیم.

کمانی ادامه داد: هر چند این مهم از وظایف دانشگاه و حوزه است، اما به دلیل عدم انجام این امر تا کنون و از طرفی نیاز روزافزون صنعت و دارابودن مراکز آموزشی مدیریتی مانند سازمان مدیریت صنعتی، سازمان‌گسترش نیز وظیفه خود می داند در این راستا وظیفه خود را انجام دهد.

وی با بیان مثالی در این رابطه گفت: بحث در نظر گرفتن سوددهی که جزو اصول مدیریت غربی است، با ارزش های اسلامی و انقلابی و بحث رعایت کرامت انسانی در یک بنگاه در تناقض است و تا زمانی که نتوانیم علم مدیریت اسلامی تولید کنیم، قادر به حل این تناقضات در بنگاه ها نخواهیم بود.

وی خبر داد: مقدمات کار تحقیقاتی در این زمینه با حوزه علمیه آغاز شده و احتمالا دو یا سه سال دیگر نتیجه خواهد داد که نتیجه این تحقیقات، بستر تولید علم مدیریت اسلامی خواهد بود.

کمانی تصریح کرد: عمده کارهای انجام شده در علوم اسلامی اخباری است، اما لازم است از این مرز فراتر رفته و مدل مدیریت اسلامی تولید کنیم زیرا که راز گسترش مدیریت غربی، مدل سازی و توسعه مدل های مدیریت است.

معاون منابع انسانی ایدرو افزود: در علوم انسانی از منابع اسلامی اخبار و روایات گردآوری و استنباط شده و این اخبار و استنباط ها اجرایی شده اما چاره ای نداریم جز این که اینها را به مدل تبدیل کنیم.