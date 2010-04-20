بهره برداری از 10 طرح بهداشتی درمانی در خوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، بعد از ظهر سه شنبه با حضور وحید جلال زاده بهره برداری از طرح احداث و تجهیز بخش ICU بیمارستان قمر بنی هاشم(ع)، احداث و تجهیز بخش ICU و بخش ایزوله تنفسی بیمارستان شهید مدنی، بخش گوارشی بیمارستان شهید مدنی، پایگاه شماره سه شهری فوریت های پزشکی و تجهیز پایگاه بین جاده ای فوریت های پزشکی همزیان و خانه های بهداشت روستایی به صورت همزمان آغاز شد.

برای بهره برداری از این طرحها 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه سفر یکروزه به شهرستان خوی از روند احداث کارخانه سیمان آذرآبادگان بازدید کرد.

وحید جلال زاده در این بازدید کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی را یکی از پروژه های مهم صنعتی و تولیدی استان دانست و گفت: با توجه به روند مناسب احداث، امیدورایم این کارخانه در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

مدیر عامل کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی نیز در جریان این بازدید با اشاره به اینکه کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی هم اکنون از 98 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است، افزود: برای احداث این کارخانه بیش از هزار و 100 میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعطا شده است.

علیرضا نبی زاده ادامه داد: با بهره برداری از این طرح ضمن تولید سه هزار و 500 تن سیمان در انواع مختلف برای 500 نفر به صورت مستقیم و برای 10 هزار نفر بصورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

بازدید از روند احداث مجتمع 709 واحدی مسکن مهر، حوزه علمیه و ورزشگاه پنج هزار نفری شهرستان خوی دیگر برنامه استاندار آذربایجان غربی در سفر یکروزه به این شهرستان بود.

استاندار آذربایجان غربی از عملیات احداث شهرستان خوی بازدید و از نزدیک با روند اجرای طرح مسکن مهر و ساخت و ساز این واحدها آشنا شد.

دو هزار و 590 نفر از واجدین شرایط در قالب 17 تعاونی مسکن مهر در شهرستان خوی ثبت نام کرده اند که این واحدهای مسکونی برای خانواده های ثبت نام شده احداث می شود.

حوزه علمیه خوی نیز در زمینی به مساحت 11 هکتار و زیربنای 12 هزار متر مربع احداث می شود و هم اکنون از 15 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

ورزشگاه پنج هزار نفری خوی هم در حال حاضر با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است که برای بهره برداری کامل از آن علاوه بر 12 میلیارد ریال هزینه شده، 20 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

دیدار مردمی، شرکت در جلسه شورای اداری و دیدار با خانواده ها شهدای شهرستان خوی دیگر برنامه های استاندار آذربایجان غربی در سفر به شهرستان خوی اعلام شده است.