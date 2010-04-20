به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل این وزارتخانه با اعلام این خبر گفت: طرح پیشنهادی برگزاری این دوره ویژه اهالی رسانه به‌خصوص خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر از سوی روابط عمومی این وزارتخانه ارائه شد و قرار است با همکاری معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی به زودی اجرا شود.

وی ارتقاء سطح آگاهی‌های جامعه رسانه‌ای کشور با ساختار، وظایف و عملکرد این وزارتخانه، آشنایی بیشتر و دقیقتر با مجموعه فعالیتهای تخصصی در حوزه‌های سینما، مطبوعات، کتاب، نشر، موسیقی، هنرهای تجسمی، تعامل گسترده‌تر با مسئولان و مدیران عالی و میانی وزارت متبوع را ازجمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد.

کرمی طول دوره آموزش مذکور را یک هفته اعلام کرد و گفت: آموزش فراگیران در این دوره از سوی استادان برجسته علوم ارتباطات و رسانه صورت می‌گیرد و در برخی از کلاسها معاونین، مدیران کل و مسئولان و مدیران این وزارتخانه سیاستها و برنامه‌های وزارتخانه را تشریح خواهند کرد.

مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارشاد در پایان عنوان کرد: فراگیران پس از پایان دوره آموزشی، در آزمونهای تخصصی شرکت خواهند کرد و در صورت کسب امتیاز لازم و نمره قبولی گواهینامه و مدرک معتبر از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها دریافت خواهند کرد.

وی مدرک اعطاء شده به فراگیران را قابل ارائه در تمامی موسسات رسانه‌ای و مراکز فرهنگی و هنری دانست.



