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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

کرمی :

دوره آموزشی فرهنگ و هنر ویژه خبرنگاران برگزار می‌شود

دوره آموزشی فرهنگ و هنر ویژه خبرنگاران برگزار می‌شود

دوره آموزشی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر ویژه سردبیران، خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه‌ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل این وزارتخانه با اعلام این خبر گفت: طرح پیشنهادی برگزاری این دوره ویژه اهالی رسانه  به‌خصوص خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر از سوی روابط عمومی این وزارتخانه ارائه شد و قرار است با همکاری معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی  به زودی اجرا شود.

وی ارتقاء سطح آگاهی‌های جامعه رسانه‌ای کشور با  ساختار، وظایف و عملکرد این وزارتخانه، آشنایی بیشتر و دقیقتر با مجموعه فعالیتهای تخصصی در حوزه‌های سینما، مطبوعات، کتاب، نشر، موسیقی، هنرهای تجسمی، تعامل گسترده‌تر با مسئولان و مدیران عالی و میانی وزارت متبوع را ازجمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی برشمرد.

کرمی طول دوره  آموزش مذکور را یک هفته اعلام کرد و گفت: آموزش فراگیران در این دوره از سوی استادان  برجسته علوم ارتباطات و رسانه صورت می‌گیرد و در برخی از کلاسها معاونین، مدیران کل و مسئولان و مدیران این وزارتخانه سیاستها و برنامه‌های  وزارتخانه را تشریح خواهند کرد.

مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارشاد در پایان عنوان کرد: فراگیران پس از پایان دوره آموزشی، در آزمونهای تخصصی شرکت خواهند کرد و در صورت کسب امتیاز لازم  و نمره قبولی گواهینامه و مدرک معتبر از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها دریافت خواهند کرد.

وی مدرک اعطاء شده به فراگیران را  قابل ارائه در  تمامی موسسات رسانه‌ای و مراکز فرهنگی و هنری دانست.

 


 
کد مطلب 1067782

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