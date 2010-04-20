نظامیان صهیونیست بیشتری را به اسارت می گیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، خالد مشعل با سخنرانی در اردوگاه آوارگان فلسطینی در دمشق اظهار داشت: اسرائیل مسئول مانع تراشی بر سر راه امضای توافقنامه تبادل اسرای فلسطینی و گلعاد شالیت است.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که جنبش حماس در واکنش به بازداشت فلسطینی ها توسط این رژیم نظامیان صهیونیستی بیشتری را به اسارت خواهد گرفت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین تل آویو را مسئول شکست مذاکرات گروه های فلسطینی و عدم امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین دانست.

تعلل رژیم صهیونیستی در آزادی اسرای فلسطینی در حالی صورت می گیرد که مقامهای این رژیم مدعی شده اند حاضر به انجام هر کاری برای بازگرداندن گلعاد شالیت به خانه هستند.

شالیت سرباز اسرائیلی است که در سال 2006 از سوی نیروهای حماس به اسارت گرفته شده و این گروه برای آزادی وی درخواست آزادی یک هزار اسیر فلسطینی را کرده است.