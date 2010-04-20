مهرام با نمایندگان فیلیپین، عراق، قزاقستان و قطر همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعهکشی مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی باشگاههای آسیا امروز (سه شنبه) در دوحه محل برگزاری این دوره از رقابتها برگزار شد و طی آن مهرام در گروه A با نمایندگان فیلیپین، عراق، قزاقستان و قطر همگروه شد. گروهبندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا به شرح زیر است:
گروه A: مهرام ایران، نماینده فیلیپین، دهوک عراق، نماینده قزاقستان، الریان قطر
گروه B: الریاضی لبنان، الجلا سوریه، النصر امارات، الاهلی عربستان، نماینده اردن
این بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیاست. این دوره از رقابتها طی روزهای اول تا 9 خردادماه برگزار خواهد شد.
مهرام در دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای آسیا که در اندونزی برگزار شد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
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