مهرام با نمایندگان فیلیپین، عراق، قزاقستان و قطر همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه‎کشی مسابقات بسکتبال 2010 قهرمانی باشگاه‏های آسیا امروز (سه شنبه) در دوحه محل برگزاری این دوره از رقابت‏ها برگزار شد و طی آن مهرام در گروه A با نمایندگان فیلیپین، عراق، قزاقستان و قطر همگروه شد. گروه‎بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های آسیا به شرح زیر است:

گروه A: مهرام ایران، نماینده فیلیپین، دهوک عراق، نماینده قزاقستان، الریان قطر

گروه B: الریاضی لبنان، الجلا سوریه، النصر امارات، الاهلی عربستان، نماینده اردن

این بیست و یکمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‏های آسیاست. این دوره از رقابت‏ها طی روزهای اول تا 9 خردادماه برگزار خواهد شد.

مهرام در دوره پیشین مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا که در اندونزی برگزار شد عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.