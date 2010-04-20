به گزارش خبرنگار مهر، اصغر دلیلی طی نامه ای که امروز برای عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ ارسال کرد، خواستار تعویق دیدارش برابر گسترش فولاد تبریز در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور شد.

در متن نامه مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان به رئیس سازمان لیگ آمده است:" تیم فوتبال بزرگسالان ذوب آهن اصفهان در حال حاضر تنها تیم ایرانی است که در سه جبهه سنگین لیگ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی حضور داشته و در مراحل حساس و کلیدی این رقابت‌ها قرار دارد."

در بخش دیگر این نامه با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه باشگاه ذوب آهن نظم و انضباط و دوری از مسائل حواشی مرسوم در فوتبال ایران بوده، نکته ای که شما و دیگر همکارانتان در فدراسیون به آن اذعان دارید، آمده است:"با توجه به حساسیت شرایط فعلی و به خاطر حفظ مصالح ملی، لطف کرده با تقاضای این باشگاه مبنی بر تعویق مسابقه ذوب آهن با تیم گسترش فولاد تبریز در رقابت‌های جام حذفی و انتقال این دیدار به بعد از مسابقه ذوب آهن با الاتحاد عربستان در رقابت‌های لیگ قهرمانان موافقت، هماهنگی و همکاری لازم را مبذول فرمائید."

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد تبریز و ذوب آهن اصفهان در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز برگزار خواهد شد.