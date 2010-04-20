به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی به دعوت فدراسیون آسیایی به مسابقات جایزه بزرگ آسیا که از تاریخ 9 لغایت 20 خردادماه در کشور هندوستان برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

رضا بوعذار و شهاب الدین طهماسبی در ماده 400 متر، سجاد مرادی در ماده 800 و 1500 متر، حمیدرضا نودهی در ماده پرتاب وزنه، کیوان قنبرزاده و محمد ارزنده در ماده پرش ارتفاع و لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه زنان نفرات اعزامی به این رقابتها را تشکیل می دهند.

سرپرستی این تیم برعهده صادق داداشی دبیر اسبق فدراسیون دوومیدانی خواهد بود.