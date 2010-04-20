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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

هشت دونده ایران در مسابقات جایزه بزرگ آسیا شرکت می‌کنند

هشت دونده ایران در مسابقات جایزه بزرگ آسیا شرکت می‌کنند

ترکیب تیم ملی دوومیدانی ایران به منظور حضور در مسابقات جایزه بزرگ آسیا در هندوستان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی دوومیدانی به دعوت فدراسیون آسیایی به مسابقات جایزه بزرگ آسیا که از تاریخ 9 لغایت 20 خردادماه در کشور هندوستان برگزار خواهد شد اعزام می شوند.

رضا بوعذار و شهاب الدین طهماسبی در ماده 400 متر، سجاد مرادی در ماده 800 و 1500 متر، حمیدرضا نودهی در ماده پرتاب وزنه، کیوان قنبرزاده و محمد ارزنده در ماده پرش ارتفاع و لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه زنان نفرات اعزامی به این رقابتها را تشکیل می دهند.

سرپرستی این تیم برعهده صادق داداشی دبیر اسبق فدراسیون دوومیدانی خواهد بود.

کد مطلب 1067798

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