لاریجانی به ترکیه می رود/ سفر به سوریه برای حضور در نشست مشورتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قرار است 19 اردیبهشت برای شرکت در کمیته اجرایی مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی عازم استانبول ترکیه شود.

لاریجانی در این سفر روز 20 اردیبهشت در اجلاس کمیته اجرایی مجالس سازمان کنفرانس اسلامی شرکت می کند و در حاشیه این اجلاس با برخی همتایان خود درباره مسائل مهم جهان اسلام تبادل نظر خواهد کرد.

این در حالی است که احتمالا لاریجانی پیش از عزیمت به ترکیه در نشست مشورتی دمشق با حضور برخی کشورهای اسلامی شرکت کند.

کشورهای ایران، اندونزی، سوریه، اوگاندا، عربستان، ترکیه، کامرون و بورکینافاسو از اعضای کمیته اجرایی مجالس عضو کنفرانس اسلامی هستند.