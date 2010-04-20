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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

تنها پنج درصد صنعتگران زنجان در سامانه یکپارچه سازی واحدهای صنعتی مشارکت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس آمار سازمان صنایع و معادن استان زنجان از مشارکت تنها پنج درصد صنعتگران این استان در سامانه یکپارچه سازی واحدهای صنعتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس ورقایی بعد از ظهر سه شنبه با بیان اینکه متأسفانه از هزار و 43 واحد صنعتی استان فقط پنج درصد طی 20 روز ابتدای سال جاری اقدام به ثبت نام کرده اند، افزود:  اجرای سامانه یکپارچه سازی واحدهای صنعتی در راستای پیاده سازی دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری صنعتگران و همچنین در ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن و لزوم ارائه شناسه صنعتی به واحدهای صنعتی و معدنی صورت می گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه طرح مکانیزه کردن صدور مجوزهای صنعتی و معدنی همزمان با سراسر کشور در استان زنجان نیز به اجرا گذاشته می شود، ادامه داد: میزان مشارکت صنعتگران در اکثر استانهای کشور در خصوص سامانه یکپارچه سازی واحدهای صنعتی پایین بوده است.
 
ورقایی افزود: واحدهای صنعتی تا پایان فروردین ماه سال جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سایت وزارت صنایع و معادن، در طرح به روزرسانی اطلاعات واحدهای صنعت و اخذ شناسه صنعتی اقدام کنند.
 
کارشناس سازمان صنایع و معادن استان زنجان ادامه داد: واحدهایی که تاکنون موفق به شرکت در این طرح نشده اند، می توانند در فرصت باقیمانده با مراجعه به سایت وزارت صنایع و معادن و تکمیل مراحل ثبت نام، کد رهگیری دریافت کرده و نسبت به اخذ شناسه صنعتی اقدام کنند.
کد مطلب 1067811

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