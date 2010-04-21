روزی که سرها به آسمان می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محققان و منجمانی که در طول سال چشم به آسمان دوخته اند تا رخدادهای گوناگون نجومی را رصد کنند دور هم جمع می شوند و به ارائه دستاوردهای خود در حوزه علم کهن اخترشناسی می پردازند.

به گفته کارشناسان یکی از روزهای آخر هفته بین 15 می تا 15 آوریل هر سال را که ماه در حالت تربیع اول است، به عنوان روز جهانی نجوم و هفته پیش از آن را به نام هفته نجوم نام گذاری کرده اند.

کارشناسان می گویند: هنگامی که ماه در وضعیت تربیع است، ظهر طلوع می کند و حدود 6 بعدازظهر به بیشترین ارتفاع (فاصله از افق) می رسد و نیمه شب غروب می کند.

در این شرایط است که از ظهر به بعد می توان با دوربینها و تلسکوپهای آماتوری، پستی بلندی های ماه را دید و به مردم نشان داد. بر اساس علم نجوم، کهکشان ما نقطه ای کوچک از جهان هستی است که در میان هزاران کهکشان بزرگ و کوچک دیگر قرار دارد و غرق شدن در آن قدرت الهی و بی کرانگی جهان را از دیده ای روشن به ما می نمایاند.

مردم و علاقمندان زیادی هر شب به آسمان نگاه می کنند و با نگاهی تیزبین خواستار شناخت تحولات آسمانی هستند که ستارگانش درخشش بی نظیری دارند و گویی هرگز خاموش نمی شوند.

با این همه عده بسیاری از علاقمندان این حوزه از وجود برنامه ها و یا گروه های نجومی در شهر یا منطقه شان بی خبرند. خیلی ها نمی دانند که با اندکی تلاش و جستجو می توانند خود را در لیست منجمان آماتور قرار داده و نسبت به رخ دادهای روز در این عرصه آگاه شوند.

شاید حتی برخی دستیابی به دانش نجوم را از دور دست ترین آرزوهای خود بر شمارند و از این نکته بی خبر باشند که از سال 1380ایران نیز هم نوا با سایر کشورهای جهان، هفته جهانی نجوم را برگزار می کند به طوریکه شاخه آماتوری انجمن نجوم در ایران مسئولیت هماهنگی این برنامه ها را بر عهده دارد. در این هفته و طی برگزاری برنامه های مختلف، برخی رخدادهای نجومی به علاقمندان شناسانده می شود.

برگزاری نشستها و همایشهای علمی و آموزشی به مناسبت این ایام و ارائه مقالات و دستاوردهای یک ساله گروه های حرفه ای و آماتور نجوم در این هفته از اولویت های برنامه های ارائه شده است.

همچنین در این ایام در شهرستان ها نیز گروه های فعال نجومی دور هم جمع می شوند و با برگزاری مراسم متنوع تلاش می کنند تا این علم زیبا، جذاب و گسترده را به مردم معرفی کنند.

با این همه کارشناسان بر این باورند که علم نجوم علیرغم جذابیت و اهمیتش، و نیز با وجود دانشمندانی مطرح که ایران از سال هایی دور در این حوزه پرورش داده هم اکنون در کشور قدری مهجور مانده است.

این در حالیست که دانش آموزان ایرانی امسال توانستد رتبه نخست المپیاد جهانی این رشته که در کشورمان برگزار شد را نیز به دست آورند.

پرداختن به این شاخه از علم علیرغم جذابیت ظاهری و علمی انسان را به خاستگاه الهی خود نزدیک می کند و موجب می شود تا برای درک بهتر محیط پیرامون خود به تلاش و جست و جو برخیزد. بر این اساس هفته جهانی نجوم فرصتی است تا علم دیرینه اخترشناسی به میان مردم آورده شود و مردم بتوانند با نگاهی دیگرگونه جهان اطرافشان را نظاره کنند.