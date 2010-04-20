پایان عملیات خط انتقال آب سراب کمندان به شهرستان ازنا

مجری طرح آبرسانی به شهر ازنا در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: عملیات احداث شیر خانه و خط انتقال آب از سراب کمندان به شهر ازنا تا محل ورودی به تصفیه خانه خاتمه یافته است و فاز اول تصفیه خانه آب آشامیدنی شهر ازنا نیز که شامل یک واحد مخزن به ظرفیت 2 هزار متر مکعب است به تازگی کلنگ زنی شده است.

سید مهدی زندیان با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی سد کمندان، یادآور شد: سد و تونلهای انحراف آب سد کمندان در حال حاضر بالغ بر 28 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود : اعتبار هزینه شده تا زمان حاضر 112میلیارد ریال بوده است که برای اتمام عملیات اجرایی کل طرح حدود 500 میلیارد ریال و برای اتمام طرح آبرسانی به شهر ازنا بالغ بر 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مجری طرح آبرسانی به شهر ازنا اهداف عمده از ساخت سد مخزنی کمندان را تامین آب کشاورزی اراضی پایین دست به میزان هفت هزار و 380 هکتار، تامین آب آشامیدنی شهر الیگودرز به میزان 12 میلیون متر مکعب و تامین آب آشامیدنی شهر ازنا به میزان 6 میلیون متر مکعب در سال عنوان کرد.

زندیان یادآور شد: کنترل سیلابهای بهاره ناشی از ذوب برفهای منطقه اشترانکوه در حوضه بالادست و همچنین دو میلیون متر مکعب نیاز زیست محیطی منطقه از دیگر اهداف ایجاد این طرح می باشد.

وی با بیان اینکه سد مخزنی کمندان در دو کیلومتری پایین دست روستای کمندان و 15 کیلومتری جنوب شهر ازنا قرار گرفته است، ادامه داد: با توجه به ضخامت عمق آبرفت در ساخت سد که به حدود 70 متر می رسد و پس از انجام بررسیهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در محل محور سد مشاور طرح دیوار آب بند را به عنوان بخشی از مشخصه آب بندی به عمق حداکثر 47 متر در مرکز پیشنهاد کرد که بنابراین سازه دیوار آب بند بصورت معلق و به ضخامت 9 سانتیمتر احداث می شود.

به گزارش مهر، سد کمندان از نوع خاکی با هسته رسی است که ارتفاع سد از بستر رودخانه 64 متر، طول تاج 650 متر، عرض تاج 10 متر و عرض سد در بستر 383 متر است.

همچنین خط انتقال آب کمندان نیز به طول تقریبی 20 کیلومتر در راستای تامین آب شرب بلندمدت شهرستان ازنا اجرایی شده است به طوریکه آب این شهرستان را به مدت 20 سال تامین خواهد کرد.