سال همت و تلاش مضاعف باید زمینه ساز افزایش خدمت رسانی به مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان که با حضور وزیر کشور برگزار گردید، اظهار داشت: نامگذاری سال 89 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال همت و کار مضاعف باید باعث افزایش خدمت رسانی مسئولان به مردم شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با درایت و درک ویژه هر سال را به نام یک موضوع خاص اختصاص می دهند که نامگذاری سال جاری به عنوان همت و کار مضاعف بسیار به جا بوده و مسئولان تلاش کنند که در این سال از همه همت و توان خود برای خدمت رسانی بهتر و سریعتر به مردم بهره گیری کنند.

امام جمعه سنندج عنوان کرد: در راستای تلاشهای صورت گرفته در استان کردستان هر روز شاهد بهره برداری از پروژه و طرحهای جدید هستیم ولی به دلیل ظلمهای بسیاری که در زمان طاغوت به این مردم شده بود، باید تلاش بیشتر نمود تا کمبودها و کاستی های استان هر چه سریعتر از میان برداشته شود.

ماموستا مجتهدی اقتدار و عظمت امروزی نظام جمهوری اسلامی ایران را به برکت وجود اصل ولایت فقیه دانست و بیان داشت: مردم کشور با الهام از بیانات مقام معظم رهبری تاکنون تمامی توطئه های دشمنان اسلامی را دفع کرده و در ادامه راه نیز باید با هوشیاری و آگاهی در صحنه حاضر باشند.

وی خاطرنشان کرد: امروز چشم امید بسیاری از کشورهای مسلمان و ملتهای آزاده به جمهوری اسلامی ایران است که توانسته بدون تکیه بر هیچ کشوری در مقابل ابرقدرتهای جهان ایستادگی نموده و در صحنه باقی بماند.

وزیر کشور در جریان سفری یک روزه صبح امروز وارد استان کردستان شد و در بدو ورود ضمن حضور در مزاری شهدای سنندج، به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و در ادامه در مراسم اختتامیه دومین همایش معاونین سیاسی و امنیتی استانداری های غرب کشور سخنرانی کرد و از چندین پروژه و طرح عمرانی نیز بازدید به عمل آورد.