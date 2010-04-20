سومین سرکرده تروریستها در عراق به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خبری، قاسم عطا سخنگوی عملیات امنیتی بغداد اظهار داشت که نیروهای عراقی و آمریکایی صبح امروز در عملیاتی احمد العبیدی ملقب به ابوصهیب سومین فرمانده شبکه تروریستی القاعده در عراق را در شهر موصل به هلاکت رساندند.

در این عملیات که در محله سومر در جنوب موصل رخ داد علاوه بر هلاکت ابوصهیب یک نیروی [عراقی] زخمی شد.

ابوصهیب فرمانده نظامی القاعده در استان های نینوا، کرکوک و صلاح الدین به شمار می رفت. وی کارشناس امور نظامی و عامل برنامه ریزی برای عملیات های تروریستی به شمار می رفت.

یک مسئول بلندپایه امنیتی عراق که خواست نامش فاش نشود اظهار داشت که هفته جاری هفته سیاهی برای القاعده بود و این شبکه تروریستی راهی جز تسلیم شدن، مرگ یا مهاجرت از عراق نخواهند داشت، زیرا عناصر آنها برای ما شناسایی شده اند.

هلاکت ابوصهیب در حالی صورت می گیرد که نیروهای عراقی و آمریکایی دو روز پیش طی یک عملیات شناسایی در منطقه الثرثار در استان صلاح الدین واقع در شمال بغداد ابو عمر البغدادی و ابو ایوب المصری کشته شدند.

ابوحمزه المهاجر معروف به ابوایوب المصری فرمانده نظامی شبکه القاعده در جولای 2006 جایگزین ابومصعب الزرقاوی مسئول انفجارهای خونین عراق شد.

بنا بر اعلام کارشناسان و مقامات عراق و آمریکا هلاکت این دو سرکرده شبکه تروریستی القاعده را در بدترین و ضعیف ترین وضعیت ممکن قرار داده است.