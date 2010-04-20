معاون شهردار قندهار ترور شد/ 4 کشته در حمله ناتو به خوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، معاون شهردار قندهار در حین خواندن نماز در مسجدی در این شهر ترور شد. بر این اساس "عزیز الله جرمال" در حال خواندن نماز جماعت از سوی گروهی مسلح که با خشونت وارد مسجد شده بودند، مورد حمله قرار گرفته و کشته شد.

یک سخنگوی ولایت قندهار در این باره گفت: این اقدام از سوی دشمنان افغانستان صورت گرفته است. این در حالی است که روز گذشته نیز یک رهبر قبیله در این منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت و سه تن از بستگان وی کشته شدند.

هدف از این حمله محل اقامت یک بزرگ قبیله در این منطقه بود که به عنوان یکی از همپیمانان "حامد کرزای" علیه طالبان شناخته می شود و منزل وی به دلیل تهدیدهای طالبان تحت محافظت پلیس قرار دارد.

خبر دیگر این که در عملیات نظامیان ناتو در ولایت خوست چهار نفر کشته شدند. این افراد سوار بر یک خودرو بودند که از سوی نظامیان مذکور مورد هدف قرار گرفته اند. بر این اساس بی توجهی راننده این خودرو به هشدار نظامیان برای توقف عامل تیراندازی به سوی آن بوده است.

در حالی که فرماندهی ناتو در افغانستان مدعی است کشته شدگان این حمله اعضای طالبان بوده اند، رئیس پلیس این ولایت تاکید کرد که قربانیان این حمله همگی غیرنظامی بوده اند.

به گفته این مقام پلیس افغانستان ادعای ناتو در مورد شبه نظامی بودن کشته شدگان این حمله در حالی است که یک کودک 12 ساله نیز در بین قربانیان است.