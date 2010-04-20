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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۰

آرمان شهر در خانه عکاسان ایران

آرمان شهر در خانه عکاسان ایران

نمایشگاه عکس "آرمانشهر" در خانه عکاسان ایران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه عکاسان ایران، نمایشگاه گروهی با موضوع "معنویت در معماری" با عنوان آرمانشهر با 100 قطعه عکس در اندازه 50 در 70 به صورت رنگی و سیاه و سفید روز اول اردیبهشت در نمایشگاه خانه عکاسان ایران افتتاح و تا نهم اردیبهشت ماه دایر است.

این نمایشگاه به همت دفتر آرمانشهر حوزه هنری و همکاری خانه عکاسان ایران افتتاح می شود.

علاقه مندان برای شرکت در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه می توانند اول اردیبهشت ساعت 17 ، به نشانی خیابان حافظ، تقاطع سمیه، حوزه هنری، طبقه همکف مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88895054- 88892010 تماس گیرند.
 

کد مطلب 1067844

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