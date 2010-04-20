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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

دارابی:

کلینیک های گیاه پزشکی در کشور توسعه می یابد

کلینیک های گیاه پزشکی در کشور توسعه می یابد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: توسعه و تقویت کلینکهای گیاه پزشکی در کشور از سیاستهای جدید وزارت جهاد کشاورزی است که امسال اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همایون دارابی عصر سه شنبه در جریان بازدید از چند کلینیک و گلخانه در قزوین به لزوم اطلاع رسانی درخصوص استفاده از استاندارد در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: موفقیت در دستیابی به استاندارد در تولید محصولات کشاورزی تنها با همکاری کلینیک های گیاه پزشکی امکان پذیر است.
 
دارابی افزود: یکی از سیاستها و برنامه های جدید وزارت جهاد کشاورزی در اسل جاری توسعه کلینیک های گیاه پزشکی است که امسال با جدیت دنبال می شود.
 
وی گفت: تولید محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای تعریف شده ضمن کمک به سلامت مردم می تواند به کاهش هزینه و اثار تخریبی زیست محیطی هم کمک موثری کند.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این بازدید گفت: استان قزوین با قابلیتهای مناسب و پیشینه کشاورزی و ظرفیت در بخشهای مختلف می تواند در زمینه تولید محصولات سالم هم  پیشگام باشد و در این زمینه نقش خود را ایفا کند. 
 
محمدرضا صفری افزود: با تولید محصول سالم و بهداشتی می توان در مسیر توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی گام برداشت.
 
محمدحسین مصلحی راد مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: در حال حاضر 28 کلینیک گیاه پزشکی با 108 نفر کارشناس در این استان فعالیت می کنند که توسعه این واحدها ضروری است.
 
مصلحی راد یادآور شد: در این کلینیک ها خدمات شبکه پایش آفات و بیماریهای گیاهی به کشاورزان ارائه می شود.
 
در ادامه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کلینیک گیاه پزشکی گیاه گستر دشت قزوین و گلخانه تولید گل رز بازدید کردند.
کد مطلب 1067847

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