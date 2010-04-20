کلینیک های گیاه پزشکی در کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، همایون دارابی عصر سه شنبه در جریان بازدید از چند کلینیک و گلخانه در قزوین به لزوم اطلاع رسانی درخصوص استفاده از استاندارد در تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: موفقیت در دستیابی به استاندارد در تولید محصولات کشاورزی تنها با همکاری کلینیک های گیاه پزشکی امکان پذیر است.

دارابی افزود: یکی از سیاستها و برنامه های جدید وزارت جهاد کشاورزی در اسل جاری توسعه کلینیک های گیاه پزشکی است که امسال با جدیت دنبال می شود.

وی گفت: تولید محصولات کشاورزی با رعایت استانداردهای تعریف شده ضمن کمک به سلامت مردم می تواند به کاهش هزینه و اثار تخریبی زیست محیطی هم کمک موثری کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین هم در این بازدید گفت: استان قزوین با قابلیتهای مناسب و پیشینه کشاورزی و ظرفیت در بخشهای مختلف می تواند در زمینه تولید محصولات سالم هم پیشگام باشد و در این زمینه نقش خود را ایفا کند.

محمدرضا صفری افزود: با تولید محصول سالم و بهداشتی می توان در مسیر توسعه بخش کشاورزی و امنیت غذایی گام برداشت.

محمدحسین مصلحی راد مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفت: در حال حاضر 28 کلینیک گیاه پزشکی با 108 نفر کارشناس در این استان فعالیت می کنند که توسعه این واحدها ضروری است.

مصلحی راد یادآور شد: در این کلینیک ها خدمات شبکه پایش آفات و بیماریهای گیاهی به کشاورزان ارائه می شود.

در ادامه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کلینیک گیاه پزشکی گیاه گستر دشت قزوین و گلخانه تولید گل رز بازدید کردند.