تولید خمیر الکترود مورد نیاز صنعت فولاد/ بومی شدن دانش تولید "سیلیکون متال"

خسرو نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر طرح توسعه برای تولید خمیر الکترود مورد نیاز در صنایع فولاد و فروآلیاژ توسط این شرکت در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خمیر الکترود در کشورهای چین و هندوستان تولید می شود، بیان داشت: هم اکنون کلیه صنایع فولاد و فروآلیاژ کشور این خمیر را از خارج کشور وارد می کنند.

قطع وابستگی صنعت فولاد از واردات خمیر الکترود

مدیر عامل شرکت فرو آلیاژ ازنا ادامه داد: در این راستا ما مجوز تولید این خمیر را در کشور گرفته ایم و به زودی با تولید "خمیر الکترود" در کشور وابستگی صنعت فولاد در این حوزه قطع خواهد شد.

نوروزیان همچنین از بهره برداری از طرح توسعه کارخانه فروآلیاژ ازنا خبر داد و یادآور شد: با بهره برداری از طرح توسعه این کارخانه یک کوره به ظرفیت 25 هزار تن به همراه دو کوره جانبی دیگر در مجموع به ظرفیت 28 هزار تن به تولید کارخانه اضافه شده است.

تولید سیلیکون متال در کارخانه فروآلیاژ ازنا

وی همچنین از تولید محصول "سیلیکون متال" برای اولین بار در کشور در این کارخانه خبر داد و یادآور شد: با بهره برداری از طرح توسعه کارخانه فروآلیاژ ازنا ضمن بومی شدن دانش ساخت بدنه کوره های فروآلیاژ ایران جزء کشورهای تولیدکننده سیلیکون متال قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت فرو آلیاژ ازنا با بیان اینکه هم اکنون سیلیکون متال با درجه خلوص بالاتر از 97.98 درصد در این کارخانه تولید می شود، خاطر نشان کرد: این ماده در سلول های برق خورشیدی، ترانزیستورها و چیپ های کامپیوتری کاربرد دارد.

بومی شدن دانش تولید سلولهای خورشیدی در کشور

نوروزیان همچنین از کاربرد سیلیکون متال در صنعت هوا فضا خبر داد و یادآور شد: با بومی شدن تولید این محصول در کشور ما نیروگاههای خورشیدی را می توانیم به وفور در جای جای کشور داشته باشیم.

وی با تشکر از حمایت مسئولان لرستان در این زمینه، یادآور شد: آنچه که موجب تقویت انگیزه سرمایه گذار برای فعالیت در لرستان می شود علاوه بر پتانسیلهای این استان کمک های مسئولان لرستانی است.

به گزارش مهر، سیلیکون متال در صنایع فولاد، آلومینیوم، شیمیایی و الکترونیکی کاربرد دارد که قبل از این با هزینه سالانه 25 میلیون دلار از کشورهای چین، برزیل و برخی کشورهای اروپایی تامین می شد، اما با راه اندازی کوره دوم کارخانه فروآلیاژ شهرستان ازنا با تلاش متخصصان کشورمان، ضمن تامین نیاز داخلی، امکان صدور سالانه 10 هزار تن از این ماده به ارزش 25 میلیون دلا ر نیز فراهم شده است.