یک صد کتابخانه دیجیتال در حوزه های علمیه خواهران راه اندازی می شود

مسئول پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به ویژگی های بارز و برجسته کتابخانه های دیجیتال، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران رویکردی را به سوی تاسیس این نوع کتابخانه ها در مدارس علمیه خواهران آغاز کرده است.

وی افزود: در همین رابطه این مدیریت با همکاری مرکزهماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، یکصد کتابخانه دیجیتال در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور تاسیس می کند. تامین مکان، نیروی انسانی و مدیریت به عهده حوزه های علمیه و تجهیز کتابخانه ها به عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.

وی افزود: امیدواریم با این اقدام تحولی اساسی درعرصه کتاب و کتابخوانی و تقویت این فرهنگ ایجاد شود و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف و کارمضاعف نامگذاری شده است، با یک حرکت و اهتمام جمعی به اهداف مدنظر برسیم.