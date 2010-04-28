۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۱۶

یک صد کتابخانه دیجیتال در حوزه های علمیه خواهران راه اندازی می شود

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک صد کتابخانه دیجیتال، در حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور تاسیس می کند.

مسئول پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به ویژگی های بارز و برجسته کتابخانه های دیجیتال، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران رویکردی را به سوی تاسیس این نوع کتابخانه ها در مدارس علمیه خواهران آغاز کرده است.

وی افزود: در همین رابطه این مدیریت با همکاری مرکزهماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، یکصد کتابخانه دیجیتال در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور تاسیس می کند. تامین مکان، نیروی انسانی و مدیریت به عهده حوزه های علمیه و تجهیز کتابخانه ها به عهده وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.

وی افزود: امیدواریم با این اقدام تحولی اساسی درعرصه کتاب و کتابخوانی و تقویت این فرهنگ ایجاد شود و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف و کارمضاعف نامگذاری شده است، با یک حرکت و اهتمام جمعی به اهداف مدنظر برسیم. 

