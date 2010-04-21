جزئیات افزایش ویزیت پزشکان در بخش دولتی

دکتر علیرضا اولیایی منش رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت با اشاره به تصویب تعرفه های پزشکی بخش دولتی در شورای عالی بیمه به خبرنگار مهر گفت: بیشترین افزایش تعرفه در بخش دولتی با 21 درصد رشد مربوط به آزمایشگاهها است.

تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی سال 89 در چهل و سومین جلسه شورای عالی بیمه درمانی با حضور وزاری رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و مدیران و نمایندگان تمامی دستگاههای عضو در وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد.

اولیایی منش با اعلام اینکه تصمیم شورای عالی بیمه به منزله تصویب نهایی این تعرفه ها تلقی نمی شود، گفت: این تعرفه ها باید در هیئت وزیران به تصویب نهایی برسد.

رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت با اشاره به رشد میانگین 15 درصدی تعرفه پزشکان بخش دولتی در سال 89، افزود: هتلینگ بیمارستانها 16 درصد، آزمایشگاهها 21 درصد، رادیولوژی 17 درصد و پزشکان نیز بین 11 تا 19 درصد افزایش تعرفه داشته اند.

اولیایی منش ادامه داد: داخلی بستری 19 درصد، داخلی سرپایی 11.5 درصد، بیهوشی 17.5 درصد، جراحی 11 درصد و پزشکان عمومی 16 درصد افزایش تعرفه داشته است.

بنابراعلام وزارت رفاه، این میزان رشد در سرجمع تعرفه های بخش دولتی با در نظر گرفتن عوامل متعدد از جمله متوسط رشد حقوق، دستمزد و نرخ تورم صورت گرفته است.

رئیس دبیرخانه سیاستگذاری بیمه و تعرفه وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه معمولا این تعرفه ها در هیئت وزیران تغییر نمی کند، افزود: تعرفه ها بعد از تصویب نهایی هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.