فضاهای آموزشی آذربایجان غربی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، احمد محمود زاده بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی روسای آموزش و پرورش آذربایجان غربی، افزود: طرح ساماندهی و شناسنامه دار کردن فضاهای آموزشی آذربایجان غربی تا پایان سالجاری اجرایی می شود.

وی ساماندهی فضاهای آموزشی و سهولت در ثبت نام اینترنتی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و بیان داشت: مسئولان این طرح باید با تکمیل فرم 20، شناسنامه فنی فضاهای آموزشی، مشخصات و موقعیت زمین، مشخصات فنی، ظرفیت، تعداد کارکنان، دانش آموزان و وضعیت خیرین و اهدا کنندگان احتمالی را تا پایان مردادماه امسال به مدیریت آموزش و پرورش استان اعلام کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به مصوبات دور سوم سفرهیئت دولت به استان در بخش آموزش و پرورش، اظهار داشت: شاداب سازی مدارس، ترویج فرهنگ نماز و عفاف، احداث سالن های ورزشی، کتابخانه و نمازخانه و ساماندهی نیروی انسانی از جمله مصوبات هیئت دولت در بخش آموزش و پرورش استان است.

به گفته ی محمودزاده احداث 150 نمازخانه و 40 سالن ورزشی در سطح مدارس استان از امسال آغاز و تا اوایل سال آینده آماده تحویل خواهند شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در استان، بالا بودن تراکم کلاسی، صعب‌العبور بودن برخی مناطق، استخدام و جذب نیرو در این استان از جمله اولویت‌های کاری سازمان آموزش و پرورش د سالجاری خواهد بود.

