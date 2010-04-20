شش شهر کرمان با کمبود زمین مسکن مهر مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرج الله عطایی عصر سه شنبه در جمع مدیران استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان با یک جهش مطلوب در سال گذشته از انتهی جدول در اوایل سال به رده هشتم جدول عملکردی مسکن مهر در انتهای سال 88 رسید.

وی افزود: هم اکنون استان کرمان به کارگاه بزرگ مسکن مهر تبدیل شده است و تعاونیهای مسکن برنامه زمانبندی شده خود را برای تکمیل طرحهای مسکن مهر در کرمان مشخص کرده اند.

وی اضافه کرد: علاوه بر شهرهای بزرگ در استان کرمان در 20 شهر زیر 25 هزار نفر در کرمان زمین مسکن مهر تحویل داده شده است در 12 شهر زمین مسکن مهر مکان یابی شده و هفت شهر شناسایی زمین در دستور کار قرار دارد اما در شش شهر زمین مناسب برای مسکن مهر وجود ندارد.

عطایی افزود: تمام امکانات موجود در استان کرمان در خصوص احداث واحدهای مسکن مهر بسیج شده اند و مسئولان استان نیز در این خصوص به صورت هماهنگ عمل می کنند و تقاضای ما از تعاونیهای مسکن مهر افزایش فعالیت است.

وی تاکید کرد: تعاونیهایی که در خصوص انجام عملیات ساخت مسکن مهر تعلل کنند از طرح کنار گذاشته خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش وام مسکن مهر در سال جاری افزود: با 20 میلیون تسیلاتی که در سال جاری به ازا هر واحد در اختیار تعاونی ها قرار می گیرد به سهولت امکان ساخت واحدهای 45 متری مهیا شده است.