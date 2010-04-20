سایپا در کرمان به جمع چهار تیم برتر والیبال کشور صعود می کند

فرید صائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم سایپا برای برد به کرمان آمده است و با توجه به انگیزه و توان بالای بازیکنانمان می خواهیم کار را در کرمان یکسره کنیم و با برد از این شهر خارج شویم.

وی افزود: بازیکنان تیم سایپا با انگیزه بالا هدفشان را روی قهرمانی گذاشته اند و بهترین نتیجه برای تیم ما برد در کرمان است هرچند تیم برق هم تیم خوبی است و دفاع داخل میدان خیلی عالی و کار تیمی خوبی دارد و از شانس میزبانی هم برخوردارند اما سایپا تنها با پیروزی از میدان کرمان بیرون می رود.

سرمربی تیم والیبال سایپا درباره بازیهای پلی آف والیبال هم گفت: بازیهای پلی آف در ایران برای اولین بار در والیبال برگزارمی شود که شرایط بازی خودش را دارد اما با توجه به اینکه در اروپا و خیلی کشورهای دنیا بازیهای پلی آف وجود دارد می تواند حق را به حقدار برساند و دیگر قهرمان با شانس تعیین نمی شود و یا در اثر اشتباهات تیمی حقی از تیمی ضایع نمی شود.



صائبی گفت: تیم سایپا کار خود در لیگ امسال را با هدف قهرمانی و با جذب ملی پوشانی چون سعید معروف، نظری افشار، انوری و فرهاد ظریف آغاز کرده است و تمام تلاشمان عبور از مرحله اول است و تصور می کنم سایپا در فینال بازیها با داماش روبرو شود هرچند که آنها کار سختی را در گنبد دارند اما به نظرم شانس این تیم برای حضور در فینال بیشتر است.

سایپا تهران عصر چهارشنبه در چارچوب مرحله حذفی لیگ والیبال کشور مقابل تیم برق کرمان قرار می گیرد.



