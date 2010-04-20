تصویب قطعی مجوز پژوهشکده تحقیقات راهبردی/ اعلام برنامه های آتی پژوهشکده

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بانک معاون پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام خبر تصویب قطعی مجوز فعالیت پژوهشکده تحقیقات راهبردی توسط شورای گسترش آموزش عالی کشور در اسفند ماه گذشته، گفت: مجوز فعالیت این پژوهشکده با چهار گروه پژوهشی سیاست خارجی، روابط بین الملل، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی بطور قطعی تصویب شده است.

وی افزود: مجوز این پژوهشکده توسط مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شده و زیر نظر این مرکز نیز فعالیت خواهد کرد.

بانک هدف این پژوهشکده را ارتباط قوی تر با پژوهشگران، اساتید، محققان و پژوهشگران کشور در جهت غنای هرچه بیشتر پژوهش های مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور اخص و فعالیت گسترده تر در فضای پژوهشی کشور اعلام کرد و گفت: گام بعدی برای فعالیت پژوهشکده تحقیقات راهبردی تصویت اساسنامه آن در وزارت علوم می باشد و سپس دعوت به همکاری اساتید و پژوهشگران جهت عضویت در هیئت علمی و انجام فعالیت پژوهشی مورد نظر صورت می گیرد.

وی افزود: از جمله برنامه های آتی این پژوهشکده ارتباط جدی و متقابل با سایر مراکز پژوهشی کشور، برگزار کارگاههای آموزشی و سمینارهای ملی و تخصصی و برگزاری دوره های کارشناسی ارشد و و دکتر در صورت موافقت وزارت علوم می باشد.

بانک گفت که هم اکنون با مرکز پژوهش سازمان بازرسی کل کشور نیز موافقت نامه همکاری امضا و مبادله شده است.

لازم بذکر است که پژوهشکده تحقیقات راهبردی از اواسط سال 1385 با تصویب موافقت اصولی آن بصورت موقت شروع بکار کرده است و تا کنون بیش از 50 عنوان کتاب و بیش از 120 عنوان پژوهشنامه را تولید و منتشر کرده است.

همچنین انتشار مجله سیاست خارجی که بصورت فصلنامه منتشر می شود نیز زیر نظر گروه پژوهش سیاست خارجی این پژوهشکده صورت می گیرد.

بانک افزود: برای مجله سیاست خارجی که تاکنون 3 شماره آن منتشر شده است، درخواست مجوز علمی – پژوهشی شده است و مراحل آن در حال انجام می باشد.