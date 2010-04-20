60 درصد مدارس کشور فرسوده هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا پهلوان عصر سه شنبه در نخستین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال 89 افزود: این مدارس که قدیمی و فرسوده هستند باید تخریب و یا استحکام بنا شود.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت مدرسه‌سازی در کشور توسط خیران مدرسه ساز اظهار داشت: تا قبل از سال 77، خیرین در کشور به صورت پراکنده و انفرادی اقدام به ساخت مدارس می‌کردند که با راه‌اندازی مجمع خیرین مدرسه‌ساز این امر شکل و نظام خاصی به خود گرفت.

پهلوان با اشاره به اینکه در سال 88 خیرین مدرسه ساز 700 میلیارد تومان به ساخت مدارس کشور کمک کرده‌اند، بیان کرد: این رقم در سال جدید به یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: به طور متوسط 25 درصد مدارس کشور توسط خیرین ساخته می‌شود.

وی همچنین از کمک 50 درصدی دولت به خیران مدرسه ساز در ساخت مدارس خبر داد و افزود: این قانون چند سالی بود که اجرا نمی‌شد، اما بنا به دستور رئیس جمهور و به طور مجدد از ابتدای امسال در صورتی که نیکوکاران اقدام به ساخت مدرسه‌ای کند، 50 درصد هزینه آن را دولت تقبل می‌کند.

همچنین در ادامه این جلسه مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان رضوی با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل گفت: خراسان رضوی در زمینه نوسازی و تجهیز مدارس، به لحاظ جذب اعتبار در رتبه 30 کشور قرار دارد اما از نظر ساخت و تحویل مدارس و مقاوم‌سازی رتبه نخست کشور را داراست.

هدایت‌الله هاشمی‌نسب افزود: این استان با دارا بودن دو هزار و 258 هزار خیر از سال 85 تاکنون مبلغی بالغ بر 229 میلیارد تومان به ساخت و تجهیز مدارس استان کمک کرده است.

حسین هژبری رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی در ادامه این جلسه نیز در خصوص برنامه های این سازمان در هفته معلم گفت: امسال علاوه بر تقدیر از ملعمان از 500 نفر از همسران شهدای فرهنگی و هزار نفر سرپرست خانوار فرهنگی نیز به صورت ویژه تقدیر خواهد شد.