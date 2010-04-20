باقی اف در بلاروس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "الکساندر لوکاشنکو" رئیس جمهوری بلاروس اعلام کرد "قربان بیک باقی اف" رئیس جمهوری مستعفی قرقیزستان در این کشور است.

این سخنان در حالی از سوی لوکاشنکو بیان می شود که طی روزهای گذشته گمانه زنیهای مختلفی درباره محل اقامت باقی اف از سوی رسانه ها مطرح شده است.

به گفته رئیس جمهوری بلاروس، باقی اف به همراه سه نفر از اعضای خانواده اش از روز دوشنبه وارد مینسک پایتخت شده و در حال حاضر به عنوان مهمان در این کشور به سر می برد.

باقی اف هفته گذشته پس از تهدید دولت موقت مبنی بر دستگیری اش از قرقیزستان خارج و عازم قزاقستان شد. روز گذشته همچنین وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که باقی اف این کشور را به مقصد نامعلومی ترک کرده است.

وی در حال حاضر از سوی دولت موقت قرقیزستان به اتهام صدور دستور کشتار 85 نفراز شهروندان این کشور، تحت پیگرد است.