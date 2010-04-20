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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۴۴

مشکل آب شرب روستاهای بخش مرکزی مشهد برطرف می شود

مشکل آب شرب روستاهای بخش مرکزی مشهد برطرف می شود

مشهد - خبر گزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: مشکل آب شرب روستاهای همت آباد، دهرود در بخش مرکزی مشهد برطرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،  محمد دانشگر عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از روستاهای همت آباد، دهرود که به منظور رسیدگی به مشکلات مردم این روستاها صورت گرفت، افزود: تعداد مشترکان روستایی در حاشیه شهر مشهد که از خدمات شرکت آبفار خراسان رضوی بهره مند هستند، بیش از کل مشترکان برخی شهرستانهای استان است.

دانشگر خاطرنشان کرد: در سال جاری که سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است، شعار محوری شرکت آبفار استان بر سه اصل سرعت در اجرای پروژه ها، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها استوار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی  خراسان رضوی تاکید کرد: این استان دارای دو هزار و 557 روستای بالای 20 خانوار است که شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی در زمان حاضر دو هزار و 155 روستا با تعداد 409 هزار و 44 مشترک و جمعیتی افزون بر یک میلیون و 339 هزار نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار داده است .

کد مطلب 1067914

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