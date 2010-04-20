نیاز حوزه پرستاری به تامین معاش پرستاران و استفاده از تکنولوژی های مدرن

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز سه شنبه در جمع مسئولان سازمان نظام پزشکی و جمعیت اسلامی پرستاران، انجمن پرستاری، اتحادیه کارکنان بیمارستانها ومراکز پزشکی به مناسبت روز پرستار طی سخنانی با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب(س) اظهارداشت: نمایندگان ومجلس قدردان خدمات پرستاران هستند و زحمات آنان از دید نمایندگان مغفول نیست.

وی با اشاره به شرایط سخت شغل پرستاری ، خدمات پرستاران را خدمت بسیار بزرگی خواند و ابراز امیدواری کرد با حرکتی که مجلس آغاز کرده و دولت دنبال می کند حوزه پرستاری به یک وضع نظام مند برسد که پرستاران هم عزتمند زندگی کرده و هم باعث سرافرازی کشور باشند.

لاریجانی با تاکید بر ارتباط موثر بخش های غیردولتی با مجلس خاطرنشان کرد: ما در اصلاح آئین نامه داخلی مجلس به گونه ای عمل کردیم که بخش های غیردولتی نیز بتوانند به راحتی با کمیسیونهای تخصصی مرتبط شوند و حتی نیازعلمی آنان در صحن نیز مطرح و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر مجلس شورای اسلامی با این تلقی که حوزه پرستاری مرتبط با بخش مهمی از سلامت کشور است و باید به صورت اعم به آن توجه کرد، گفت: ما با کالبد شکافی مسائل این حوزه به برخی اشکالات آن رسیدیم و چند قانون از جمله نظام تعرفه برای پرستاران ، نظام بهره وری و استخدام پرستاران را به تصویب رساندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سئوال این است آیا همه مسائل این حوزه با این میزان توجه حل شده است که باید پاسخ داد این مقدار توجه نمی تواند حلال همه مشکلات باشد. اگر قبول کنیم پرستاری یک نقطه کانونی برای سلامت کشور است و برای برنامه آینده کشور مهم است باید نظام مند در این زمینه حرکت کنیم.

لاریجانی زمان تدوین برنامه پنجم توسعه را بهترین فرصت برای کالبد شکافی مشکلات حوزه پرستاری و بررسی اشکالات آن دانست و گفت: بهتر است با بررسی دقیق مشکلات این حوزه در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه با رفع این مشکلات و ارائه راهکار ، جاپای این مهم را در برنامه پنجم ببنیم.

وی در این نشست به مسئله تامین معاش پرستاران و استفاده از روشهای درست علمی و تکنولوژیهای مدرن اشاره و این مولفه ها را در ارتقاء کار پرستاران مهم دانست و تاکید کرد باید در این زمینه گام های بلندی برداشته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طراحی دوره فوق لیسانس برای پرستاران نیز گفت: این گام مثبتی است اگر بخواهیم به موضوع سلامت بپردازیم همه جهات مالی ، فکری ، ذهنی و علمی آن را باید در نظر بگیریم.

لاریجانی برگزاری این نشست ها را فرصت خوبی برای بیان مسائل و گفتگو با نمایندگان عنوان کرد و گفت: برخی از نمایندگان حاضر در این جلسه از علاقمندان به این موضوعات هستند بنابراین سعی کنید مسائل این حوزه را به نحوی بیان کنید که قابل طرح در صحن علنی مجلس باشد.

وی در ادامه گفت : کار تدوین برنامه پنجم توسعه از نیمه اردیبهشت و در کمیسیونهای تخصصی مجلس آغاز می شود. بهتراست اگر پیشنهادی نسبت به ارتقا شئونات پرستاری دارید که ما را به رساندن در سند چشم انداز کمک می کند ارائه دهید تا در مورد آن بررسی های لازم صورت گیرد. اگر موضوع دقیقی از سوی شما مدون شود ما جای آن را در برنامه 5 ساله باز می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حوزه پرستاری می تواند به شکل جاذبی برای منطقه تبدیل شود تا کشورهای منطقه بدانند جایگاهی بالایی از پزشکی در منطقه وجود دارد و آن ایران است که می توان به آن تکیه کرد. ما باید از ظرفیت نیروی انسانی خود به نحوی استفاده کنیم تا چتری شود و بر منطقه سایه افکند و دیگر کشورها نیز از آن استفاده کنند.

لاریجانی از نمایندگان متولی برگزاری این نشست خواست تا به شکل موثر موضوعات مرتبط با پرستاری را پیگیری کنند و برگزاری این نشست ها صرفا کار نمادین نباشد تا بتوان از دل این جلسات به موضوعات علمی رسید.