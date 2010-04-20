4000 واحد مسکونی در خراسان شمالی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی نقدی پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری خراسان شمالی را جزواستانهای پیشتاز در امر ساخت مسکن اعلام کرد و افزود: هم اکنون چهار هزار واحد مسکونی مسکن مهر در این استان آماده بهره برداری است.

وی شناسایی و طراحی بافتهای فرسوده استان را از مهمترین اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی در سال جاری دانست و اظهار داشت: هم اکنون 700 هکتار بافت فرسوده در سطح استان شناسایی شده که با اهدای وام مالکان اقدام به بازسازی مجدد می کنند.



وی گفت: مطالعات طراحی شهر حمزانلو، شناسایی سکونتگاه های غیر رسمی در چهار شهر بجنورد، شیروان، اسفراین و آشخانه، تهیه طرحهای ساماندهی نواحی ویژه شهرهای استان، انجام مطالعات تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی برای شهرستان بجنورد، ساماندهی مسیل دورن شهری شهرهای استان از دیگر اقدامات سازمان مسکن وشهرسازی بوده است.



وی در ادامه از افتتاح شش اداره مسکن و شهرسازی در شهرستانهای استان خراسان شمالی خبر داد و افزود: این واحدها همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان افتتاح می شود.



علی نقدی پور گفت: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی در نظر دارد در راستای توسعه و آبادانی استان هزار هکتار زمین را در بخشهای مختلف آموزشی، درمانی، خدماتی، حمل و نقل، انبار، تفریحی و توریستی واگذار کنند.



وی همچنین احداث پروژه های ملی را در دستور کار سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی قرار داد و اظهار داشت: احداث بیمارستانهای 32 تختی آشخانه و 24 تختی فاروج، درمانگاه 10 تختی راز، احداث مجتمع ادارات استان، ساخت و بهره برداری از 75 واحد خانه سازمانی در سطح استان، احداث 10 پروژه اجرایی از قبیل فرمانداری مانه و سملقان، فرمانداری فاروج، ثبت احوال اسفراین، فاروج را از اینگونه پروژه ها نام برد.

از چهار هزار واحد قابل افتتاح مسکن مهر درخراسان شمالی تنها 328 واحد مربوط به مسکن مهر است.