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۳۱ فروردین ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

هم کلام نشدن زوجین بایکدیگر زندگی مشترک را تلخ می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس ارشد رشته مشاوره گفت: هم کلام نشدن زوجین با یکدیگر زندگی مشترک را تلخ می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید اصغری پور عصر سه شنبه در جمع زوجین فعالِ کانون های مساجد سراسر کشور در مشهد افزود: در دوره عقد و سالهای اولیه زندگی مشترک، زوجین برای یکدیگر وقت می گذرانند و در رابطه با مسائل زندگی  حرف می زنند و مشتاق گوش دادن به سخنان طرف مقابلشان هستند.

وی تاکید کرد: اما به مرور این وقت گذاشتن ها  کمتر می شود تا به آن جایی که گاه اتفاق می افتد زن و شوهر بعد از گذر دو دهه از زندگی مشترکشان دیگر اصلا در رابطه با احساسات خود صحبتی نمی کنند.

وی اظهار داشت : بی تفاوتی یکی دیگر از عواملی است که به شدت روابط زوجین را تحت تاثیر قرار می دهدوزندگی سالم نیازمند بذل توجه،نشان دادن علاقه و صرف  انرژی است و کسانی که نسبت به اطراف و اطرافیان خود بی تفاوتند روابط زناشویی موفقی هم ندارند.

وی افزود: قهر و فاصله گرفتن های طولانی، لجبازی کردن، سرزنش و تحقیر، تند خویی و عصبانیت، بد بینی ، بد دلی و زود رنجی از جمله سایر عوامل برهم زننده روابط سالمک زناشویی محسوب می شوند.
 
اصغری پور به مشکل کم احترامی کردن زوجین به هم اشاره کرد و افزود: تحقیقات جدید نشان می دهد مشکل تازه فراروی خانواده ها و به خصوص زوجین عدم حفظ احترام یکدیگر است.
 
وی اظهار داشت :متاسفانه توجه به حرمت ها کم رنگ شده و این در حالیست که احترام گذاردن ها و رعایت اخلاقیات فرهنگی و سنتی نه تنها سخت و دست و پا گیر نیست بلکه برای استحکام بنیان خانواده ضروری است  .
 
وی از انتقادکردن های دائمی، خودخواهی، پنهان کاری، کنجکاوی زیاد وهمدل نبودن به عنوان سایر عوامل تهدید کننده روابط سالم زناشویی نام برد.
کد مطلب 1067929

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