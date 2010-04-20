هم کلام نشدن زوجین بایکدیگر زندگی مشترک را تلخ می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید اصغری پور عصر سه شنبه در جمع زوجین فعالِ کانون های مساجد سراسر کشور در مشهد افزود: در دوره عقد و سالهای اولیه زندگی مشترک، زوجین برای یکدیگر وقت می گذرانند و در رابطه با مسائل زندگی حرف می زنند و مشتاق گوش دادن به سخنان طرف مقابلشان هستند.
وی تاکید کرد: اما به مرور این وقت گذاشتن ها کمتر می شود تا به آن جایی که گاه اتفاق می افتد زن و شوهر بعد از گذر دو دهه از زندگی مشترکشان دیگر اصلا در رابطه با احساسات خود صحبتی نمی کنند.
وی اظهار داشت : بی تفاوتی یکی دیگر از عواملی است که به شدت روابط زوجین را تحت تاثیر قرار می دهدوزندگی سالم نیازمند بذل توجه،نشان دادن علاقه و صرف انرژی است و کسانی که نسبت به اطراف و اطرافیان خود بی تفاوتند روابط زناشویی موفقی هم ندارند.
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